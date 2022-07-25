Говорящая венгерская голова

Время заявления тоже не случайно, после обстрела украинского порта в Одессе. Обстрел, который должен был напугать корабли, которые будут транспортировать украинское зерно.

Рекомендуем Крах россии уже неотвратим: кто за ним стоит

В НАТО есть концепция, что военные действия ведутся в четырех областях: земля, воздух, море, киберсфера. Пора добавлять пятую: карманную дипломатию, сопровождающую ракеты.

Это заявление – признак того, что венгерское правительство окончательно превратило себя в вспомогательное оружие кремля, пытаясь достичь мира на российских условиях.

Орбан не просто извращает правду, он банально лжет. Санкции отлично работают, россия осталась без новых технологий, нынешние сверхдоходы не спасают бюджет, рубль очень не в порядке, газ и нефть никому не нужны в Азии. Все сказки о "крепкой экономике" базируются на российской лживой статистике. Новые санкции не просто сделают еще больше проблем, они путинские власти просто добьют.

О главном Один из самых кровавых этапов войны завершился: названы две главные победы украинцев

Ставка на проигравших

Вот и пускает кремль все, что может, в работу – от старых ракет до старых агентов, упрямо делающих глупости. Третья мировая война, и в третий раз у венгров ставка на тех, кто обречен проиграть, уникальная страна.

Как нам ответить, я уже однажды писала. Повторять не буду, чтобы потом не пришлось снова дезавуировать. Но, думаю, вы помните.

Актуальное – каким циничным заявлением в очередной раз отметился Орбан: смотрите видео