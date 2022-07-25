Враг, пользуясь огромным преимуществом (в 10 – 20 раз) в артиллерии и боеприпасах, как асфальтный каток пытался постепенно продвигаться в Луганской области.

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Победы ВСУ и паника россиян

К сожалению, нашим войскам пришлось отступить от Северодонецка и Лисичанска. Но в этих боях были огромные потери со стороны россиян, и, в конце концов, активное сопротивление украинских войск остановило медленное российское продвижение. В середине июля ситуация на восточном фронте относительно стабилизировалась.

Врага удалось остановить благодаря тому, что украинская армия начала получать от наших партнеров тяжелое оружие, артиллерию и современные системы реактивного залпового огня. Оружие месяца – американские системы реактивного залпового огня HIMARS, которые наводят панику на россиян и эффективно уничтожают вражеские штабы и склады с боеприпасами.

На южном направлении украинская армия постепенно начинает переходить к контратакующим действиям. Главная военная победа месяца – освобождение острова Змеиный, стратегического форпоста в акватории Черного моря.

Важно россиянам пора готовиться к испытаниям из-за войны в Украине

россияне не могут победить украинцев

Враг не может победить украинцев на поле боя, потому пытается запугать нас и сломать психологически. Именно поэтому российские войска начали показательные ракетные обстрелы украинских городов и гражданских объектов.

В результате пятый месяц войны останется в памяти трагедиями Кременчуга, Винницы, Временного Яра, когда после ракетных обстрелов погибли десятки мирных жителей, в том числе и дети. Регулярно обстреливаются прифронтовые города – Харьков, Николаев, Краматорск. И там люди гибнут под российскими обстрелами почти каждый день.

Но этот месяц войны снова показал – украинское сопротивление несокрушимое. В этом нам помогают наши партнеры и поставками оружия, и санкционным давлением на россию, и экономической помощью.

В частности, в Лугано состоялась международная конференция, которая положила начало созданию международной коалиции в поддержку экономического восстановления Украины. Состоявшиеся в конце июня саммиты ЕС, НАТО, Большой Семерки подтвердили поддержку Украины, в том числе и на перспективу, даже если война россии против Украины затянется.

Главной дипломатической победой Украины в этот период стало предоставление нашей стране статуса кандидата в члены ЕС. И это также является признаком и долгосрочной гарантией поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

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