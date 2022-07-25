Ворог, користуючись величезною перевагою (в 10 – 20 разів) в артилерії і боєприпасах, як асфальтовий каток намагався поступово просуватись на Луганщині.
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Перемоги ЗСУ та паніка росіян
На жаль, нашим військам довелося відступити від Сєвєродонецька і Лисичанська. Але в цих боях були величезні втрати з боку росіян, і врешті-решт активний спротив українських військ зупинив повільне російське просування. В середині липня ситуація на східному фронті відносно стабілізувалася.
Ворога вдалося зупинити також завдяки тому, що українська армія почала отримувати від наших партнерів важку зброю, артилерію і сучасні системи реактивного залпового вогню. Зброя місяця – американські системи реактивного залпового вогню HIMARS, які наводять паніку на росіян і ефективно знищують ворожі штаби й склади з боєприпасами.
На південному напрямі українська армія поступово починає переходити до контратакувальних дій. Головна воєнна перемога місяця – звільнення острова Зміїний, стратегічного форпосту в акваторії Чорного моря.
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росіяни не можуть перемогти українців
Ворог не може перемогти українців на полі бою, тому намагається залякати нас і зламати психологічно. Саме тому російські війська почали показові ракетні обстріли українських міст і цивільних об'єктів.
Але цей місяць війни знов показав – український спротив є незламним. В цьому нам допомагають наші партнери, і постачаннями зброї, і санкційним тиском на росію, і економічною допомогою.
Зокрема, в Лугано відбулась міжнародна конференція, яка започаткувала створення міжнародної коаліції на підтримку економічного відновлення України. Саміти ЄС, НАТО, Великої Сімки, які відбулись наприкінці червня, підтвердили підтримку України, зокрема і на перспективу, навіть якщо війна росії проти України затягнеться.
Головною дипломатичною перемогою України в цей період стало надання нашій країні статусу кандидата в члени ЄС. І це також є ознакою і довготривалою гарантією підтримки України в протистоянні російській агресії.
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