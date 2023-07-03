В своей колонке Дмитрий Медведев решил в очередной раз бряцать оружием, передает 24 Канал. Заместитель главы Совбеза России пригрозил сразу и ядерным оружием, и третьей мировой войной.

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Медведев угрожает ядерной зимой

По его словам, политики Запада "не понимают" в том, что они делают и к чему призывают.

"И, похоже, забыли, какими будут ответные действия с нашей стороны, если провокации зайдут слишком далеко", – сказал он.

Медведев заявил, что война может длиться десятилетиями или все может закончиться быстрее. Правда, тогда начнётся третья мировая война. И в таком случае, предположил он, "победителей просто не будет".

Ведь нельзя рассматривать как победу тот мир, в котором наступила ядерная зима, города-миллионники лежат в руинах, нет электричества из-за заграничного электромагнитного импульса, а огромное количество людей погибло от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения,

– написал он.

Поэтому, убежден он, миру необходимо будет найти "самые тяжелые компромиссы". С их помощью вроде бы удастся сформировать новый миропорядок, в котором не будет "нацистского режима".

Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации,

– написал он.

Финляндия появилась "по недосмотру Ленина"

Кроме того, Медведев предложил составить документ по типу Хельсинкских соглашений 1975 года.

"Только сам Хельсинки, к сожалению, не годится по понятным причинам. Теперь для нас Финляндия – враждебная страна, созданная когда-то по недосмотру Лениным и вступившая сегодня в НАТО", – понесло его.

По словам Медведева, с Финляндией, Польшей, странами Балтии и Великобританией "лучше вообще временно приостановить дипломатические отношения". Если же не сделать этого, то он предлагает "снизить их уровень" на время.

Не обошел он в этот раз упоминания о вступлении Украины в Альянс. Медведев убеждает, что "устранить угрозу членства Украины в НАТО" – цель страны-агрессора. И что Россия ее добьется.

Если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России,

– продолжает он.

К слову, если говорить о тех же "умных компромиссах", то к ним, по словам Медведева, якобы готова Россия. Но на собственных критериях. В противном случае Западу нужно будет смириться с "апокалиптическим концом нашей несовершенной цивилизации".