Как мир разбил российский "компас"

И, видимо, никто не мог себе представить, что через год нефтяное эмбарго вступит в силу, "Северные потоки" будут лежать металлоломом на дне моря, Германия будет поставлять Украине ПВО, а США будут учить украинские войска, чтобы мы могли освободить Крым и восточные регионы.

Интересно Недоимперия уже исчерпала ресурсы для перелома в войне, все решится за считанные месяцы

Пройдет несколько лет, и, оглядевшись вокруг себя, проживая в одном из самых лучших мест в мире, мы вспомним сегодня.

Война в Украине заставила демократический мир пересмотреть свои отношения с Россией / Коллаж 24 канала

Будущее, рождающееся в муках

Не знаю, сколько из вас верит, что мы построим нашу Украину, станем членами ЕС и НАТО, будем одними из лидеров в вопросах верховенства права, борьбы с коррупцией и свободы предпринимательства.

Я уверена, что так и будет. Что именно такую Украину передадим нашим детям. А пока у нас много работы. боли. Потерь и испытаний. Однако мы все обязательно сможем.