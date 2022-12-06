Как мир разбил российский "компас"
Интересно Недоимперия уже исчерпала ресурсы для перелома в войне, все решится за считанные месяцы
Пройдет несколько лет, и, оглядевшись вокруг себя, проживая в одном из самых лучших мест в мире, мы вспомним сегодня.
Война в Украине заставила демократический мир пересмотреть свои отношения с Россией / Коллаж 24 канала
Будущее, рождающееся в муках
Не знаю, сколько из вас верит, что мы построим нашу Украину, станем членами ЕС и НАТО, будем одними из лидеров в вопросах верховенства права, борьбы с коррупцией и свободы предпринимательства.
Я уверена, что так и будет. Что именно такую Украину передадим нашим детям. А пока у нас много работы. боли. Потерь и испытаний. Однако мы все обязательно сможем.