Як світ розбив російський "компас"

І, мабуть, ніхто не міг собі уявити, що через рік нафтове ембарго набуде чинності, "Північні потоки" лежатимуть металобрухтом на дні моря, Німеччина постачатиме Україні ППО, а США навчатимуть українські війська, щоб ми могли звільнити Крим та східні регіони.

Цікаве Недоімперія вже вичерпала ресурси для перелому у війні, все вирішиться за лічені місяці

Пройде кілька років, і, озирнувшись навколо себе, проживаючи в одному з найкращих місць у світі, ми згадаємо сьогодні.

Війна в Україні змусила демократичний світ переглянути свої взаємини з Росією / Колаж 24 каналу

Майбутнє, що народжується в муках

Не знаю, скільки з вас вірить, що ми відбудуємо нашу Україну, станемо членами ЄС та НАТО, будемо одними з лідерів у питаннях верховенства права, боротьби з корупцією та свободи підприємництва.

Я переконана, що так і буде. Що саме таку Україну ми передамо нашим дітям. А поки у нас ще багато роботи. Болю. Втрат і випробувань. Проте ми все обов'язково зможемо.