Сладкие байки ради хайпа

Да, у оккупантов на Херсонском плацдарме сыпется оборона, и не только на Херсонском. Да, разрушается система управления и поставки передовых подразделений. Да, есть реальные риски окружения ряда подразделений.

Важно Чем опасно распространение "измены" об отступлении ВСУ от Лисичанска

Но ВСУ, при всем желании, моем и вашем, а также журналистов The Economist, хотя в последнем я сомневаюсь, потому что им, скорее всего, просто пофиг, в километре от Херсона пока нет.

Легковерность как диагноз

Грустно то, что после того, как буквально на днях подобный чес уже гулял по сети и его цитировали все СМИ вместе взятые, это чес 2.0 от The Economist так же все подхватят в едином порыве.

Интересное Россия нашла в Украине собственную ахиллесову пяту, или почему рашистам придется поверить в мистику

Ноль критического мышления. Ноль аналитики. Вера на слово шапкозакидательным заявлениям, пусть и оптимистического характера, но совершенно ложным и опять-таки неизвестно от кого. Храните информационную гигиену.

Важно – как складывается ситуация с фронтом в Херсонской области: смотрите видео