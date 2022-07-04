Сладкие байки ради хайпа
Да, у оккупантов на Херсонском плацдарме сыпется оборона, и не только на Херсонском. Да, разрушается система управления и поставки передовых подразделений. Да, есть реальные риски окружения ряда подразделений.
Важно Чем опасно распространение "измены" об отступлении ВСУ от Лисичанска
Легковерность как диагноз
Грустно то, что после того, как буквально на днях подобный чес уже гулял по сети и его цитировали все СМИ вместе взятые, это чес 2.0 от The Economist так же все подхватят в едином порыве.
Интересное Россия нашла в Украине собственную ахиллесову пяту, или почему рашистам придется поверить в мистику
Ноль критического мышления. Ноль аналитики. Вера на слово шапкозакидательным заявлениям, пусть и оптимистического характера, но совершенно ложным и опять-таки неизвестно от кого. Храните информационную гигиену.
Важно – как складывается ситуация с фронтом в Херсонской области: смотрите видео