Солодкі байки заради хайпу

Так, у окупантів на Херсонському плацдармі сиплеться оборона, й не лише на Херсонському. Так, руйнується система управління та постачання передових підрозділів. Так, є реальні ризики оточення низки підрозділів.

Варте уваги Чим небезпечне поширення "зради" про відступ ЗСУ від Лисичанська

Але ЗСУ, при всьому бажанні, моєму і вашому, а також журналістів The Economist, хоча в останньому я сумніваюся, бо їм, швидше за все, просто пофіг, за кілометр від Херсона поки немає.

Легковірність як діагноз

Сумно те, що після того, як буквально днями подібний чос уже гуляв по мережі та його цитували всі ЗМІ разом узяті, цей чос 2.0 від The ​​Economist так само всі підхоплять в єдиному пориві.

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Нуль критичного мислення. Нуль аналітики. Віра на слово шапкозакидальним заявам, хай і оптимістичного характеру, але абсолютно неправдивим і, знову-таки, невідомо від кого. Зберігайте інформаційну гігієну.

Важливе – як складається ситуація із фронтом на Херсонщині: дивіться відео