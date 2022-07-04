Як не впасти у "побєдобєсіє"

Бо це там у них постійні "перемоги", заради яких постійно доводиться йти на "виправлення реальності", вигадуючи різноманітні "жести доброї волі".

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Не треба впадати у подібний стан, який з часом може перетворитися на маніакально-депресивний синдром.

Збереження життів – не зрада

Фактом є те, що причиною відходу була загроза оточення українських підрозділів, що призвело б до значних втрат. І про це забувати не треба. Міста можна відбудувати, а життя людей повернути не вийде.

Добре, що ЗСУ керуються військовими, а не політичними міркуваннями. Зрозуміло, що аргумент "залишення Луганської області" зараз будуть використовувати усі, кому не ліньки. У тому числі й ворожі пропагандисти.

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Але більша частина Луганської області була окупована давно, і її доведеться звільняти. Й лише збереження армії, збереження її боєздатності відкриває нам можливості та шляхи для перемог у майбутньому. Те, що вони можливі, показала уже неодноразово і нинішня війна: від Київщини і до острова Зміїний.

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