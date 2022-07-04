Як не впасти у "побєдобєсіє"
Бо це там у них постійні "перемоги", заради яких постійно доводиться йти на "виправлення реальності", вигадуючи різноманітні "жести доброї волі".
Варте уваги РФ отримає по зухвалій бункерній морді бурятськими горілими онучами: чому Путін програє
Не треба впадати у подібний стан, який з часом може перетворитися на маніакально-депресивний синдром.
Збереження життів – не зрада
Добре, що ЗСУ керуються військовими, а не політичними міркуваннями. Зрозуміло, що аргумент "залишення Луганської області" зараз будуть використовувати усі, кому не ліньки. У тому числі й ворожі пропагандисти.
Радимо Росія знайшла в Україні власну ахіллесову п'яту, або Чому рашистам доведеться повірити у містику
Але більша частина Луганської області була окупована давно, і її доведеться звільняти. Й лише збереження армії, збереження її боєздатності відкриває нам можливості та шляхи для перемог у майбутньому. Те, що вони можливі, показала уже неодноразово і нинішня війна: від Київщини і до острова Зміїний.
Актуальне – ЗСУ були змушені відійти від Лисичанська після важких боїв: дивіться відео