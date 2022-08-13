Свой – чужой

Отличить своих от врагов было легко. На своих танках рисовали звезды. На вражеских – свастика. Не знаю почему так было.

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Этому никто отдельно не учил – как-то принятые мифологемы самостоятельно впитывались в детские мозги, транслируя образ врага через фильмы, книги и детские рассказы о ежике, который носил яблочки раненому солдату.

У детей Новой Украины образ вечного врага уже сформирован. В цифровом мире новой эпохи не нужна даже государственная пропаганда – каждый сам журналист, пропагандист и художник.

Почему россия уже проиграла

Война по россии ведется не по территории, а за новые смыслы. Где она, по факту, уже проиграла – образ тупого кровожадного дегенерата теперь на веки. Рано или поздно cancel culture перемел даже консервативные олигархические кланы старой Европы – и те будут вынуждены подстроиться под новые реалии или погибнут в новых форматах геополитической конфигурации, которые, верю, будут созданы вокруг Украины и ее соседей.

Херсонская область готова к освобождению: маршрут побега россиян уже известен

Весь вопрос только в том, сколько именно они еще убьют людей. Но на место каждого убитого встанет пять детишек, рисовавших в тетрадях врага – в зеленой форме и триколором на плече. И отомстят.

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