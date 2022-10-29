Забвение закончилось
Поверьте на слово человеку, который разговаривал с теми, кто помнит военные и послевоенные времена, – это было очень непросто. Счет длинный. Да и память хорошая. Но привыкли и научились если не прощать, то хотя бы притворяться, что не помнят.
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В 2014 году с раны сорвали струп. Не все вели себя одинаково, но в целом общество содрогнулось. Даже в моем окружении несколько отчаянных "ватников" потрясли головами, как спросонья, и внезапно почувствовали себя не живущими в Украине советскими людьми, а украинцами. Но большинство так и не определилось – на самом деле большинство всегда определяется позже, и ничего особенного в этом нет.
С 24 февраля Украина снова научилась ненавидеть. На этот раз – практически вся. От терпимости, любви, от общей истории, от проросших через годы корней нас отрезало ракетными залпами, ревом танковых моторов, воем пикирующих на наши города штурмовиков.
Чувство удивления – а как мы с ними жили раньше под одной крышей? – уже не мешает правильно прицелиться. Если, не дай Бог, сомневаетесь стрелять или не стрелять – вспомните Бучу. Вспомните обгорелые женские тела на обочине шоссе под Киевом. Голые. Обложенные шинами.
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Назад никто не будет оглядываться
Наши мертвые, наша отравленная вражеской кровью земля, наши разрушенные города, начиненные минами леса и поля не дадут нам забыть, кто живет рядом с нами. Даже если мы захотим – не дадут.
Красная линия проходит не по месту рождения, не по национальности, не по прошлому со "вкусным мороженым", а по душе и совести, здесь и сейчас.
Независимо от того, на каком языке мы ненавидим врага, читали ли нам в детстве Пушкина и на какую букву заканчивается наша фамилия, мы изменились за эти 8 лет. А за эти 8 месяцев изменения стали бесповоротными. Черное и белое. Ты или за Украину, за друзей, за близких, за жизнь – или против. Третьего не дано. И слава Богу.
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