Забвение закончилось

Поверьте на слово человеку, который разговаривал с теми, кто помнит военные и послевоенные времена, – это было очень непросто. Счет длинный. Да и память хорошая. Но привыкли и научились если не прощать, то хотя бы притворяться, что не помнят.

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В 2014 году с раны сорвали струп. Не все вели себя одинаково, но в целом общество содрогнулось. Даже в моем окружении несколько отчаянных "ватников" потрясли головами, как спросонья, и внезапно почувствовали себя не живущими в Украине советскими людьми, а украинцами. Но большинство так и не определилось – на самом деле большинство всегда определяется позже, и ничего особенного в этом нет.

С 24 февраля Украина снова научилась ненавидеть. На этот раз – практически вся. От терпимости, любви, от общей истории, от проросших через годы корней нас отрезало ракетными залпами, ревом танковых моторов, воем пикирующих на наши города штурмовиков.

Чувство удивления – а как мы с ними жили раньше под одной крышей? – уже не мешает правильно прицелиться. Если, не дай Бог, сомневаетесь стрелять или не стрелять – вспомните Бучу. Вспомните обгорелые женские тела на обочине шоссе под Киевом. Голые. Обложенные шинами.

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Назад никто не будет оглядываться

Мы снова научились называть врага врагом и поступать с ним соответственно. И боюсь, что на этот раз без обратного пути к терпимости. На несколько поколений как минимум. Хотя почему боюсь? Скорее, надеюсь, что повторной ошибки не будет.

Наши мертвые, наша отравленная вражеской кровью земля, наши разрушенные города, начиненные минами леса и поля не дадут нам забыть, кто живет рядом с нами. Даже если мы захотим – не дадут.

Красная линия проходит не по месту рождения, не по национальности, не по прошлому со "вкусным мороженым", а по душе и совести, здесь и сейчас.

Независимо от того, на каком языке мы ненавидим врага, читали ли нам в детстве Пушкина и на какую букву заканчивается наша фамилия, мы изменились за эти 8 лет. А за эти 8 месяцев изменения стали бесповоротными. Черное и белое. Ты или за Украину, за друзей, за близких, за жизнь – или против. Третьего не дано. И слава Богу.

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