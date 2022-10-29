Забуття закінчилося
Повірте на слово людині, яка розмовляла з тими, хто пам'ятає часи воєнні та повоєнні, – це було дуже непросто. Рахунок довгий. Та й пам'ять хороша. Але звикли і навчилися якщо не прощати, то хоча б вдавати, що не пам'ятають.
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У 2014 році з рани зірвали струп. Не всі поводилися однаково, але загалом суспільство здригнулося. Навіть у моєму оточенні кілька відчайдушних "ватників" потрусили головами, як спросоння, і раптово відчули себе не радянськими людьми, які живуть в Україні, а українцями. Але більшість так і не визначилася – насправді більшість завжди визначається пізніше, і нічого особливого в цьому немає.
З 24 лютого Україна знову навчилася ненавидіти. Цього разу – практично вся. Від терпимості, любові, від спільної історії, від коріння, що проросло через роки, нас відрізало ракетними залпами, ревом танкових моторів, виттям штурмовиків, які пікірували на наші міста.
Почуття здивування – а як ми з ними жили раніше під одним дахом? – вже не заважає правильно прицілитися. Якщо, не дай Боже, сумніваєтеся стріляти чи не стріляти – згадайте Бучу. Згадайте обгорілі жіночі тіла на узбіччі шосе під Києвом. Голі. Обкладені шинами.
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Назад ніхто не озиратиметься
Наші мертві, наша отруєна ворожою кров'ю земля, наші зруйновані міста, начинені мінами ліси та поля не дадуть нам забути, хто мешкає поряд з нами. Навіть якщо ми захочемо – не дадуть.
Червона лінія проходить не по місцю народження, не по національності, не по минулому зі "смачним морозивом", а по душі та совісті, тут і зараз.
Незалежно від того, якою мовою ми ненавидимо ворога, чи читали нам у дитинстві Пушкіна і на яку літеру закінчується наше прізвище, ми змінилися за ці 8 років. А за ці 8 місяців зміни стали безповоротними. Чорне і біле. Ти або за Україну, за друзів, за близьких, за життя – або проти. Третього не дано. І слава Богу.
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