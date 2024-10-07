Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, подчеркнув, что ВСУ должны использовать дождливую погоду осенью и снег зимой в свою пользу.

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Маневрировать по болоту будет сложно

Если осенью будут обильные дожди, то продвигаться оккупантам станет сложнее, враг сегодня небольшими группами передвигается быстро на квадроциклах, мопедах или пешком, но делает это оперативно, чтобы не попасть под огневой удар.

Маломуж отметил, что когда будет дождь, то уже двигаться быстро у врага не получится, а где-то залечь и пересидеть тоже будет сложно, ведь в определенной местности будет застой воды, на других участках образуется болото.

По болоту не очень и удастся побегать или маневрировать. Когда противник где-то увязнет, это будет преимуществом для ВСУ, они смогут активнее уничтожать оккупантов,

– отметил генерал армии.

Наступательный темп россиян может ослабнуть

Экс-руководитель Службы внешней разведки отметил, что на действия в сложных погодных условиях, когда идет дождь или снег, заточены спецназовцы. Они смогут наносить неожиданные контрудары или проводить операции. ВСУ должны использовать неблагоприятные погодные условия в свою пользу, нанося удары врагу, когда тот будет двигаться, например, под Покровском или Селидово.

Маломуж спрогнозировал, что в течение недели или двух активность наступательных действий врага может снизиться, если будут дожди.

Но, как часто уже наблюдаем, что октябрь и ноябрь бывают без осадков. Однако, при любой погоде, враг все равно будет пытаться продвигаться, потому что перед российской армией Путин ставит задачу ни на минуту не останавливаться,

– подытожил генерал армии.

Официально! В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение. Активно враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях. За сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 7 ракетных ударов с применением 8 ракет, а также 86 авиаударов, сбросив 109 КАБов, совершил более 4500 обстрелов, из них 131 – из реактивных систем залпового огня.