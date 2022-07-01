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Можно наградить в какой-то зачуханной районной управе, а некоторым россиянам "повезло" быть погребенными под такие фанфары.

Интересное Запад ясно увидел все морды – и лошадей, и ослов со всадниками апокалипсиса

12.05. – наградили посмертно три штуки российских кадровых военных.

24.05. – отдельно награждали ОМОНовца из отряда "Сталинград" (совпадение).

07.06. – семь наград для российских военных.

23.06. – еще семь наград для российских военных.

30.06. – следующие 10 наград.



Награды российским оккупантам, ликвидированным в Украине, уже выдают партиями из-за нехватки времени / Фото "Час. News"

Погребальный конвейер оккупантов

To be continued… Интересно, что первые такие награждения проходили довольно красиво, но когда начинают собирать десятками родных на одну дату, чтобы успеть всем раздать.

Так и слышу это: "Женщина, получили Орден Мужества, проходим дальше, не задерживаем очередь..."

Достойно внимания – впечатляющие потери врага по состоянию на 1 июля: смотрите видео