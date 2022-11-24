Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, вражеским войскам уже рассылают документы, в которых говорится о "войне с НАТО в Украине", пишет 24 канал.

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Сколько мобилизованных нужно для победы России

Оккупантам говорят, что для победы нужно мобилизовать 5 миллионов человек и даже допускают введение военного положения в стране. Как отметил Громов, главное военно-политическое управление России подготовило и разослало в войска документ под названием "Выводы войны с НАТО в Украине".

По его словам, этот документ освещает основные проблемы российских оккупационных войск.

В документе отмечается, что такой войны не было уже более 80 лет, а для достижения Россией победы численный состав ее армии должен составлять около 5 миллионов военнослужащих.

сказал военный.

Кроме того, Громов отметил, что страна-агрессорка готовит свои войска к так называемому "обострению" на российско-украинской границе.

Сколько оккупантов уже погибли в Украине

По состоянию на утро 24 ноября уже 85 720 российских оккупантов "закобзонились".

В частности, за сутки украинские воины ликвидировали:

Личного состава – 310 человек;

Танков – 2 898 (+1) единиц,

боевых бронированных машин – 5 837 (+7) единиц,

артиллерийских систем – 1 889 (+2) единиц,

РСЗО – 395 (+0) единиц,

средств ПВО – 209 (+0) единиц,

самолетов – 278 (+0) единиц,

вертолетов – 261 (+0) единица,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1547 (+10),

крылатых ракет – 531 (+51),

кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 400 (+4) единиц,

специальной техники – 161 (+0).

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