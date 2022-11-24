Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, вражеским войскам уже рассылают документы, в которых говорится о "войне с НАТО в Украине", пишет 24 канал.
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Сколько мобилизованных нужно для победы России
Оккупантам говорят, что для победы нужно мобилизовать 5 миллионов человек и даже допускают введение военного положения в стране. Как отметил Громов, главное военно-политическое управление России подготовило и разослало в войска документ под названием "Выводы войны с НАТО в Украине".
По его словам, этот документ освещает основные проблемы российских оккупационных войск.
В документе отмечается, что такой войны не было уже более 80 лет, а для достижения Россией победы численный состав ее армии должен составлять около 5 миллионов военнослужащих.
сказал военный.
Кроме того, Громов отметил, что страна-агрессорка готовит свои войска к так называемому "обострению" на российско-украинской границе.
Сколько оккупантов уже погибли в Украине
По состоянию на утро 24 ноября уже 85 720 российских оккупантов "закобзонились".
В частности, за сутки украинские воины ликвидировали:
- Личного состава – 310 человек;
- Танков – 2 898 (+1) единиц,
- боевых бронированных машин – 5 837 (+7) единиц,
- артиллерийских систем – 1 889 (+2) единиц,
- РСЗО – 395 (+0) единиц,
- средств ПВО – 209 (+0) единиц,
- самолетов – 278 (+0) единиц,
- вертолетов – 261 (+0) единица,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1547 (+10),
- крылатых ракет – 531 (+51),
- кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 400 (+4) единиц,
- специальной техники – 161 (+0).