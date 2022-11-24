Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, ворожим військам вже розсилають документи, у яких йдеться про "війну з НАТО в Україні", пише 24 канал.

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Скільки мобілізованих потрібно для перемоги Росії

Окупантам кажуть, що для перемоги треба мобілізувати 5 мільйонів осіб і навіть допускають введення воєнного стану в країні. Як зазначив Громов, головне воєнно-політичне управління Росії підготувало та розіслало у війська документ під назвою "Висновки війни з НАТО в Україні".

За його словами, цей документ висвітлює основні проблеми російських окупаційних військ.

В документі зазначається, що такої війни не було вже понад 80 років, а для досягнення Росією перемоги, чисельний склад її армії повинен становити близько 5 мільйонів військовослужбовців,

сказав військовий.

Крім того, Громов зазначив, що країна-агресорка готує свої війська до так званого "загострення" на російсько-українському кордоні.

Скільки окупантів вже загинули в Україні

Станом на ранок 24 листопада вже 85 720 російських окупантів "закобзонилися".

Зокрема, за добу українські воїни ліквідували:

Особового складу – 310 осіб;

Танків – 2 898 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 837 (+7) одиниць,

артилерійських систем – 1 889 (+2) одиниць,

РСЗВ – 395 (+0) одиниць,

засобів ППО – 209 (+0) одиниць,

літаків – 278 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10),

крилатих ракет – 531 (+51),

кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 400 (+4) одиниць,

спеціальної техніки – 161 (+0).

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