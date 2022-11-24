Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, ворожим військам вже розсилають документи, у яких йдеться про "війну з НАТО в Україні", пише 24 канал.
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Скільки мобілізованих потрібно для перемоги Росії
Окупантам кажуть, що для перемоги треба мобілізувати 5 мільйонів осіб і навіть допускають введення воєнного стану в країні. Як зазначив Громов, головне воєнно-політичне управління Росії підготувало та розіслало у війська документ під назвою "Висновки війни з НАТО в Україні".
За його словами, цей документ висвітлює основні проблеми російських окупаційних військ.
В документі зазначається, що такої війни не було вже понад 80 років, а для досягнення Росією перемоги, чисельний склад її армії повинен становити близько 5 мільйонів військовослужбовців,
сказав військовий.
Крім того, Громов зазначив, що країна-агресорка готує свої війська до так званого "загострення" на російсько-українському кордоні.
Скільки окупантів вже загинули в Україні
Станом на ранок 24 листопада вже 85 720 російських окупантів "закобзонилися".
Зокрема, за добу українські воїни ліквідували:
- Особового складу – 310 осіб;
- Танків – 2 898 (+1) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5 837 (+7) одиниць,
- артилерійських систем – 1 889 (+2) одиниць,
- РСЗВ – 395 (+0) одиниць,
- засобів ППО – 209 (+0) одиниць,
- літаків – 278 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10),
- крилатих ракет – 531 (+51),
- кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 400 (+4) одиниць,
- спеціальної техніки – 161 (+0).