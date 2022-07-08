1941 vs 2022

В свое время именно так поступали отступая с занимаемых территорий фашисты и советская армия. В СССР 17 ноября 1941 года изданы приказ №428, где, в частности, были следующие пункты:

Как украинцам не стать "пушечным мясом" в рядах оккупантов Донбасса

"Разрушать и сжигать полностью все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40 – 60 километров в глубину от переднего края и на 20 – 30 километров вправо и влево от дорог. Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и взрывными средствами".

В случае вынужденного ухода наших частей на том или ином участке уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать. В первую очередь, для этой цели использовать выделенные в полках команды охотников".



На Херсонщине пылают поля со зерном из-за российских бомбардировок / Фото Юрия Луценко

Третья мировая война ведется россиянами по советским правилам времен Второй мировой войны. Тупые, законченные ублюдки.

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