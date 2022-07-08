1941 vs 2022

Свого часу саме так робили, відступаючи із займаних територій, фашисти та радянська армія. В СРСР 17 листопада 1941 року видали наказ №428, де зокрема були такі пункти:

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"Руйнувати і спалювати вщент усі населені пункти в тилу німецьких військ на відстані 40 – 60 кілометрів у глибину від переднього краю та на 20 – 30 кілометрів вправо та вліво від доріг. Для знищення населених пунктів у зазначеному радіусі дії кинути негайно авіацію, широко використовувати артилерійський та мінометний вогонь, команди розвідників, лижників та партизанські диверсійні групи, забезпечені пляшками із запальною сумішшю, гранатами та підривними засобами".

У разі вимушеного відходу наших частин на тій чи іншій ділянці відводити з собою радянське населення й обов'язково знищувати всі без винятку населені пункти, щоб противник не міг їх використати. Насамперед для цієї мети використовувати виділені в полках команди мисливців".



На Херсонщині палають поля зі збіжжям через російські бомбардування / Фото Юрія Луценка

Третя світова війна ведеться росіянами за радянськими правилами часів Другої світової. Тупі, кінчені виродки.

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