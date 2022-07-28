Военнослужащий Вооруженных Сил Украины Евгений Карась рассказал о единственной цели российских захватчиков, которая у них есть сейчас. Об этом он сообщил 24 каналу.

Читайте на сайте Присоединение к "премиальному" клубу, – Кулеба пояснил, что даст признание россии страной-террористом

Цель российских оккупантов

По словам Карася, сейчас у российских оккупантов нет возможностей наступать для взятия каких-либо стратегических целей, даже для оперативных. В то же время видим, что о Краматорске у них вообще не говорится, а некоторые российские военные возмущены захватом Углегорской ТЭС, мол, зачем она им, если от нее почти ничего не осталось.

Евгений Карась Военнослужащий ВСУ Идея российских оккупантов состоит в том, что сейчас нужно удержать хоть что-то, что они захватили ценой таких огромных потерь. То есть, любыми способами сохранить уже награбленное. Кроме того, дотянуть до зимы, чтобы потом "пищать" и как угодно выменять у Украины "Минск-3".

Надеются, что Украина и мир устанут

Как отметил Карась, это единственная идея, оставшаяся у российских оккупантов. Он отметил, что они хотят дотянуть до зимы любыми способами, чтобы Вооруженные Силы Украины не так быстро наступали, чтобы украинцы хотели мира и другое.

Евгений Карась Военнослужащий ВСУ Оккупанты хотят додержаться до зимы, потому что думают, что тогда мы не будем наступать, начнут требовать "Минск-3".

Военнослужащий объяснил, что к тому моменту российские военные подтянут новых "ванюшек". Кроме того, вероятно, россияне надеются, что Европа уже устанет, увеличатся экономические проблемы (как в России, так и в Украине), поэтому можно будет говорить о каких-то "мирных договоренностях", ведь это все, что у них осталось.

Карась рассказал о целях оккупантов: смотрите видео



Мирные переговоры с россией: последнее