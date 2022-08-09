Далее – прямая речь о спортивных достижениях полтавчанина и в частности о втором золоте на Всемирных играх, добытом 17 июля 2022 года.

Актуальное Почему украинский мат не нужно "запикивать"

Есть первое место, а есть другие

Права на поражение не было. Поскольку есть первое место, есть статус чемпиона, а есть все остальные.

Но если говорить о начале полномасштабной войны, мотивация тогда была близка к нулю.

Война в Украине и спорт

На войне меня, как боевую единицу, могут заменить многие, а поехать и представить страну на Всемирных играх, куда нужно было еще добыть лицензию, – это право, которое я завоевал, одержав победу на предыдущем Чемпионате мира.

То, что россияне молчат, не выражают свою гражданскую позицию, значит, что они согласны с происходящим в их стране и, соответственно, в нашей.

О главном Воздушные Силы ВСУ перечеркнули самый черный план россии по войне

Как мотивироваться на победу

Каждое соревнование, каждый бой я воспринимаю как самый важный бой в своей жизни.

Спорт – важный элемент, в частности дисциплины и воспитания ребенка. Прежде всего, родители должны формировать в своих детях эту полезную привычку.

Каждый уважающий себя человек должен уметь переступать через "я не хочу" и "я не могу". Спорт учит этому лучше всего.

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