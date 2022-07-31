Далее прямая речь о наивном стиле в искусстве, идее создания музея украинской этники и борьбе с комплексом неполноценности.

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Язык и мат

Если в интернете интерфейс настроен на русском, то я буду высвечиваться не Эдуард Крутько, а "На украинском, Пожалуйста".

Украинский мат не нужно "запикивать". Он колоритный, богатый и им можно вмазать не меньше, чем русским матом.

Раньше ребенок ехал в райцентр и начинал "чтокать", в Харьков или Полтаву – "все, это русскоязычные люди". Это страшно и смешно. Такого было много среди моего окружения. Сейчас эта система сломалась.

Когда наши люди проявляют героизм, то комплекс неполноценности на подсознательном уровне постепенно исчезает.

В чем подлинная ценность вещей

Я знал бабушек, что были свидетелями эпох, которые мы не застали. Хотел сохранить их вещи и обычаи, потому что видел, что что-то забывается, а что-то уничтожается физически.

Более ценная вещь та, которая несет за собой историю, привязку к семье, когда есть своеобразный паспорт.

Наивный стиль – стиль, присущий всему Поднепровью. Есть наивные иконы, картины, созданные людьми, у которых не было образования.

Почему я для мерча выбрал наивный стиль? Потому что он очень яркий, цветной, шутливый. В современном мире это очень воспринимается молодежью, "залетает".

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