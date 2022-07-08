Сравнивая с другими общинами Полтавщины – до войны мы были одни из самых богатых, 5 или 6 в рейтинге успеваемости. 25 – по всей Украине.

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События с 2014 года показали, что украинцы могут держаться вместе и решать общие проблемы. Когда враг был не так далеко, выхожу однажды из сельского совета, смотрю – стоит масса народа и говорят: "Давай оружие, будем идти, защищаться".

Сначала было чувство родства, общности, единства духа. Дальше пришла злость. 4 оккупанта пришли к нам на буровую, есть просили, люди наши гонялись за ними. Кто-то хотел стать героем.

Но даже в войну нужно ставить себе новые вызовы

Мы прописали, когда уровень жизни достигнет польского, тогда у нас будет преимущество перед другими общинами. Такую цель поставили к 2027 году.

Например, одна из идей, которую я привез из Канады – лучше привлечь 10 своих предпринимателей, чем большого одного инвестора со стороны.

Человек, у которого есть собственный бизнес, прирастает душой и телом к своей земле. Деньги, заработанные у дяди, это не те деньги, которые заработаны своими руками, головой, они гораздо более ценные, приятные. И гораздо более уверенный человек, когда работает сам на себя.

На самом деле у нас имеющийся лесной ресурс больше, чем потребность. 4 тысячи гривен стоит машина дров твердой породы с доставкой на дом. Практически все социальные учреждения у нас переведены на твердотопливные котлы.

Община наша дружеская и все мы чувствуем, что мы часть Украины. Нас не одолеть, наше единство, дружба поможет сломать позвоночник врагу. Воля, свобода – наши приоритеты.

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