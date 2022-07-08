Порівнюючи з іншими громадами Полтавщини – до війни ми були одні з найбагатших, 5 чи 6 в рейтингу успішності. 25 – по всій Україні.

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Події з 2014 року показали, що українці можуть триматися разом і вирішувати спільні проблеми. Коли ворог був не так далеко, виходжу якось із сільської ради, дивлюся – стоїть маса народу й кажуть: "Давай зброю, будемо йти, захищатися".

Спершу було відчуття спорідненості, спільності, єдності духу. Далі прийшла злість. 4 окупанти прийшли до нас на бурову, їсти просили, люди наші ганялися за ними. Хтось хотів героєм стати.

Але навіть у війну потрібно ставити собі нові виклики

Ми прописали, коли рівень життя досягне польського, тоді ми матимемо перевагу перед іншими громадами. Таку мету поставили до 2027 року.

Наприклад, одна з ідей, яку я привіз з Канади, – краще залучити 10 своїх підприємців, ніж великого одного інвестора зі сторони.

Людина, яка має власний бізнес, приростає душею і тілом до своєї землі. Гроші, зароблені у дядька, це не ті гроші, що зароблені своїми руками, головою, вони набагато цінніші, приємніші. І набагато впевненіша людина, коли працює сама на себе.

Насправді у нас наявний лісовий ресурс більший, ніж потреба. 4 тисячі гривень коштує машина дров твердої породи з доставкою додому. Майже всі соціальні установи в нас переведені на твердопаливні котли.

Громада наша дружня і всі ми відчуваємо, що ми – частина України. Нас не здолати, наша єдність, дружба допоможе зламати хребет ворогу. Воля, свобода – наші пріоритети.

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