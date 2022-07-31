Далі пряма мова про наївний стиль у мистецтві, ідею створення музею української етніки та боротьбу з комплексом меншовартості.

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Мова та лайка

Якщо в інтернеті інтерфейс налаштований російською, то я буду висвічуватися не Едуард Крутько, а "Українською, Будь ласка".

Українську лайку не потрібно "запікувати". Вона колоритна, багата і нею можна вмазати не менше, ніж російським матюком.

Раніше дитина їхала у райцентр і починала "чтокать", у Харків чи Полтаву – "всьо, ето рускоязичниє люді". Це страшне і смішне. Такого було багато серед мого оточення. Зараз ця система зламалася.

Коли наші люди проявляють героїчність, то комплекс меншовартості на підсвідомому рівні потроху зникає.

У чому справжня цінність речей

Я знав бабусь, які були свідками епох, які ми не застали. Хотів зберегти їхні речі й звичаї, бо бачив, що щось забувається, а щось знищується фізично.

Цінніша річ та, яка несе за собою історію, прив'язку до родини, коли є своєрідний паспорт.

Наївний стиль – стиль, притаманний для всього Подніпров'я. Є наївні ікони, картини, створені людьми, які не мали освіти.

Чому я для мерчу обрав наївний стиль? Бо він дуже яскравий, кольоровий, жартівливий. У сучасному світі це дуже сприймається молоддю, "залітає".

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