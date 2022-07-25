Забота об украинских защитниках

Благотворительная инициатива Frontline Care, проводящая организацию закупок и доставку снаряжения для военнослужащих в зоне боевых действий, запустила проект Boomboard. Его цель – сбор средств на ударные украинские БПЛА Punisher от компании UA Dynamics.

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В апреле, когда Киевская и Черниговская области были освобождены, мы поняли, что все переместится на Восток Украины. Мы решили, что для того, чтобы помочь там во время этого великого сражения, надо как-то объединиться,

– рассказала соучредитель фонда Любовь Галан.

Цель инициативы – заботиться об украинских защитниках. То есть закупать качественную обувь, бронезащиту и снаряжение из хорошей ткани. По словам активистки, многим пришлось стать волонтерами – изучать, какую именно бронезащиту нужно покупать и проверять ее. То есть стать экспертами в волонтерстве.

Очевидно, что мы все очень переживаем за происходящее. Зная, что ты можешь начать собирать средства и поддержать подразделения, которые "заботятся" о наших врагах, уничтожая их и места их дислокации – это было сложно проигнорировать. Мы решили, что мы должны попытаться собрать на один из таких ударных дронов,

– отметила она.

Любовь Галан / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Какие задачи может выполнять ударный дрон Punisher

Основными задачами беспилотника есть уничтожение сил и средств противника и создание постоянного психологического давления. Комплекс используют мобильные и автономные подразделения, направляющие дрон далеко за линию фронта. Проникая через зону действия ПВО противника, он работает там, где никто этого не ждет.

Инженер компании UA Dynamics Евгений рассказал, что на сегодня – это единственный украинский ударный дрон, который активно используется, начиная с 2016 года. Комплекс выполнил уже несколько сотен успешных миссий, ведь более 90% из которых – засекречены. Идея создать ударный дрон возникла у украинских военнослужащих еще в 2014-2015 годах.

Когда командование поставило какую-то очередную задачу, мы подумали, что можем выполнить немного по-другому. Ведь среди этих военнослужащих было несколько инженеров. И таким образом возникла концепция, которая была очень быстро внедрена и реализована. И в результате мы имеем такой замечательный проект как компания UA Dynamics и ударный дрон Punisher,

– рассказал мужчина.

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Галан подчеркнула, что потребность в БПЛА Punisher в Украине достаточно высока. По ее словам, в очереди за ними в компании изготовителя стоят пятьдесят подразделений. Компания их продает не по коммерческой цене, а по себестоимости. То есть за 50 тысяч долларов.

Кто-то может себе позволить найти каких-нибудь меценатов и благотворителей, чтобы привлечь эти средства, а кто-то – нет. Это такая попытка помочь собрать хотя бы четыре дрона для тех подразделений, которые стоят в очереди и ожидают, чтобы начать обучение,

– добавила она.

В очереди за дронами – 50 подразделений / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Операторами БПЛА Punisher есть только подготовленные военнослужащие. То есть, они проходят специальный отбор и предоставляют определенные документы, ведь это специфическое оружие. Операторы, прошедшие отбор, проходят специальные учения.

Когда военнослужащие согласны для получения комплекса, их операторы направляются нам. Здесь они проходят обучение, тестирование, стресс-тест. И только потом становятся операторами комплекса и получают его на руки. Командир воинской части подписывает акт приема передачи и, собственно, они используют этот комплекс во благо Родины,

– рассказал инженер компании.

Беспилотный комплекс успешно прошел полевые испытания на одном из полигонов Вооруженных сил и одобрен боевым применением Силами специальных операций Украины. По словам Евгения, в мире нет ни одного похожего беспилотного летательного аппарата.

БПЛА Punisher может проникать в глубину линии фронта до 45 км. Соответственно, наносить высокоточные удары в очень глубоком тылу противника. Таким образом, уничтожать очень критически важные для врага цели.

Фото из испытаний дрона Punisher / Фото Doug Seeburg

Мы понимаем, что менять игру будет оружие. БПЛА Punisher – достаточно дешевый и его стоимость полета довольно дешевая. И он многократный. Наша цель – четыре беспилотника. То есть, это такая "игра в длинную". Минимум, хотим собрать в ближайшее время на один для того, чтобы передать в работу подготовленной группе,

– рассказала Галан.

По состоянию на 21 июля волонтеры собрали 750 тысяч гривен. Изготовление 4-х комплексов ударного дрона Punisher будет стоить 200 тысяч долларов.

В ближайшее время для нас есть приоритет закрыть сбор на первый БПЛА и передать его в работу. То есть чем быстрее соберем, тем быстрее они пойдут работать. Нет никаких проблем, чтобы сейчас там их производить. Если нам удастся быстро собрать средства, то уже в сентябре группы будут работать.

– сказала Галан.

"Нет никаких проблем, чтобы производить беспилотники" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Привет" оккупантам

Спонсоры смогут лично передать "теплый привет" оккупантам с помощью месседжей, стикеров и даже мемов на снарядах Punisher. Текстовое сообщение на снаряде можно разместить, перечислив по меньшей мере тысячу гривен, стикер – от 4 000 гривен, мем – от 6 000 тысяч.

Если кто-то задонатит 220 тысяч и больше, то сможет выразить все, что пожелает по всей площади снаряда. Пожертвующий от 700 тысяч гривен сможет превратить ударный дрон в личный билборд.

Каждый желающий может передать "привет" врагу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Один из соучредителей инициативы Глеб Родченков отметил, что к этой идее присоединилось небольшое креативное агентство SHOTS. Вместе с ним было разработано несколько концепций.

Если мы говорим о формировании креативной платформы в плане дизайна, это они. Идея наносить что-либо на снаряды не нова. То есть это то, что живет уже достаточно давно в нашем обществе. Люди это делали с начала войны в 2014 году, когда писали на снарядах маркерами. Мы просто сделали это скорее как историю о сервисе, когда люди донатят и получают от этого какую-то эмоцию,

– рассказал он.

Глеб Родченков / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По словам Родченкова, фандрейзинг сейчас уже меняется в своем понимании. То есть людям нужно давать какую-то эмоцию за то, что они донатят свои средства. Он подчеркнул, что эмоциональный этап фандрейзинга, очевидно, уже прошел в начале войны.

Каждые другие инициативы осуществляют через другие месседжи и разные компании. Кто-то делает через продажу мерчей, чтобы донатящие люди – получали что-то взамен. Но на самом деле это все об эмоции. Здесь эта эмоция базируется именно на том, что каждый может "передать привет". Здесь есть и шутливая, и серьезная составляющая этой истории. Это ведь оружие, которое полетит убивать врагов,

– сказал он.

Текстовые поздравления от людей стали наиболее популярными. В частности, все высказывания, распространенные в интернете. Например, "от лютых козятинцев", "за бессонные ночи Алины", "чтобы ты сдох и не прочитал", "умерший молодец", "нежный привет от кицюни", "за Чернигов, выбл*дки", "салам с Крыма", "и москаля нема", "категорически вас поздравляю", "ну что? Как видимость?", "твоему бате на новую Ладу".

Волонтеры объявили сбор средств на ударные дроны / Фото 24 канала, Валентини Полищук:

Родченков рассказал, что были и серьезные изречения, которые поражали и самих волонтеров. Например, "это вам за отца, уроды" и "за нерожденных детей".

Очевидно, что это смесь смешной истории и истории о ненависти, гнев о том, что люди хотят отомстить. Я думаю, что мы обязательно передадим привет и от себя. У нас еще была концепция за некоторых погибших героев войны, которые были убиты, которую мы тоже реализуем во время сбора. Некоторые уже были реализованы. Например, мама активиста Романа Ратушного Светлана Поваляева также поддержала эту инициативу,

– сказал он.

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По словам соучредителя инициативы, запуская кампанию, акцент делался в первую очередь на украинскую аудиторию. Однако проект имеет и англоязычную версию, где могут донатить и граждане других стран. Саму идею поддержали как активисты, так и военные. Поддержали инициативу и другие волонтеры.

Наши коллеги, небольшие фонды, но люди, с которыми мы пересекаемся. К примеру, Влад Самойленко и Павел Бондаренко. То есть это люди, которые имеют свои собрания, но они выступили с нами на одном фронте. Ресурса очень мало, а потребностей очень много. Это история о том, что мы друг-друга поддерживаем. И это позволяет нам оставаться ценностными волонтерами. Потому что мы все в одной лодке, у нас у всех одинаковые "подопечные",

– добавила Галан.

Инициативу также поддержали Лачен, "Океан Эльзы" и Святослав Вакарчук, Макс Барских, KALUSH, Фоззи (ТНМК), Александр Ярмак, Андрей Хливнюк, Светлана Поваляева, Инна Поперешнюк, Валерия Гузема, Леонид Остальцев, Алексей Дурнев и многие другие.