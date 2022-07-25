Турбота про українських захисників

Благодійна ініціатива Frontline Care, яка проводить організацію закупівель та доставку спорядження для військовослужбовців у зоні бойових дій, запустила проєкт Boomboard. Його метою є збір коштів на ударні українські БПЛА Punisher від компанії UA Dynamics.

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У квітні, коли Київська та Чернігівська області були звільнені, ми зрозуміли, що все переміститься на Схід України. Ми вирішили, що для того, щоб допомогти там під час цієї великої битви, треба якось об'єднатися,

– розповіла співзасновниця фонду Любов Галан.

Мета ініціативи – нести турботу про українських захисників. Тобто, закуповувати якісне взуття, бронезахист та спорядження з хорошої тканини. За словами активістки, багатьом довелося стати волонтерами – вивчати, який саме бронезахист потрібно купувати та перевіряти його. Тобто, стати експертами у волонтерстві.

Очевидно, що ми всі дуже переживаємо за те, що відбувається. Знаючи, що ти можеш почати збирати кошти й підтримати підрозділи, які "несуть турботу" про наших ворогів, знищуючи їх та місця їхньої дислокації – було складно це проігнорувати. Ми вирішили, що ми маємо спробувати зібрати на один із таких ударних дронів,

– зазначила вона.

Любов Галан / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Які завдання може виконувати ударний дрон Punisher

Основними завданнями безпілотника є знищення сил і засобів противника і створення постійного психологічного тиску. Комплекс використовують мобільні та автономні підрозділи, які направляють дрон далеко за лінію фронту. Проникаючи через зону дії ППО противника, він працює там, де ніхто цього не чекає.

Інженер компанії UA Dynamics Євген розповів, що станом на сьогодні – це єдиний український ударний дрон, який активно використовується, починаючи з 2016 року. Комплекс виконав вже кілька сотень успішних місій, аде понад 90% з яких – засекречені. Ідея створити ударний дрон виникла в українських військовослужбовців ще у 2014 – 2015 роках.

Коли командування поставило якусь чергову задачу, ми собі подумали, що можемо виконати трохи по-іншому. Адже серед цих військовослужбовців було й кілька інженерів. І таким чином виникла концепція, яка була дуже швидко запроваджена та реалізована. І в результаті ми маємо такий чудовий проєкт як компанія UA Dynamics та ударний дрон Punisher,

– розповів чоловік.

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Галан наголосила, що потреба в БПЛА Punisher в Україні досить висока. За її словами, в черзі за ними в компанії виробника стоять п'ятдесят підрозділів. Компанія їх продає не по комерційній ціні, а по собівартості. Тобто, за 50 тисяч доларів.

Хтось може собі дозволити знайти якихось меценатів і благодійників, щоб залучити ці кошти, а хтось – ні. Це така спроба допомогти назбирати хоча б на чотири дрони для тих підрозділів, які стоять у черзі й очікують, щоб почати навчання,

– додала вона.

У черзі за дронами – 50 підрозділів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Операторами БПЛА Punisher є тільки підготовлені військовослужбовці. Тобто вони проходять спеціальний відбір і надають певні документи, адже це специфічна зброя. Оператори, які пройшли відбір, проходять спеціальні навчання.

Коли військовослужбовці погоджені для отримання комплексу, то їхні оператори надсилаються нам. Тут вони проходять навчання, тестування, стрес-тест. І лише потім стають операторами комплексу та отримують його на руки. Командир військової частини підписує акт прийому передачі й, власне, вони використовують цей комплекс на благо Батьківщини,

– розповів інженер компанії.

Безпілотний комплекс успішно пройшов польові випробування на одному з полігонів Збройних Сил і схвалений бойовим застосуванням Силами спеціальних операцій України. За словами Євгена, у світі немає жодного схожого безпілотного літального апарату.

БПЛА Punisher може проникати в глибину лінії фронту до 45 кілометрів. Відповідно, завдавати високоточних ударів у дуже глибокому тилу противника. Таким чином, знищувати дуже критично важливі для ворога цілі.

Фото з випробувань дрона Punisher / Фото Doug Seeburg

Ми розуміємо, що змінювати гру буде зброя. БПЛА Punisher – достатньо дешевий і його вартість польоту досить дешева. І він багаторазовий. Наша ціль – чотири безпілотники. Тобто, це така "гра в довгу". Мінімум, хочемо зібрати найближчим часом на один для того, щоб передати в роботу підготовленій групі,

– розповіла Галан.

Станом на 21 липня волонтери назбирали 750 тисяч гривень. Виготовлення 4-х комплексів ударного дрона Punisher вартуватиме 200 тисяч доларів.

Найближчим часом для нас є пріоритетом закрити збір на перший БПЛА та передати його в роботу. Тобто, чим швидше зберемо, тим швидше вони підуть працювати. Немає ніяких проблем, щоб зараз там їх виготовляти. Якщо нам вдасться швидко зібрати кошти, то вже у вересні групи будуть працювати,

– сказала Галан.

"Немає ніяких проблем, щоб виготовляти безпілотники" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Привіт" окупантам

Спонсори матимуть можливість особисто передати "теплий привіт" окупантам за допомогою меседжів, стікерів і навіть мемів на снарядах Punisher. Текстове повідомлення на снаряді можна розмістити, задонативши щонайменше тисячу гривень, стікер – від 4 000 гривень, мем – від 6 000 тисяч.

Якщо хтось задонатить 220 тисяч і більше, то зможе висловити усе, що забажає на усій площі снаряда. Той, хто пожертвує від 700 тисяч гривень, зможе перетворити ударний дрон в особистий білборд.

Кожен охочий може передати "привіт" ворогу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Один із співзасновників ініціативи Гліб Родченков зазначив, що до цієї ідеї долучилося невелике креативне агентство SHOTS. Спільно з ним було розроблено кілька концепцій.

Якщо ми говоримо про формування креативної платформи у плані дизайну, то це вони. Ідея наносити що-небудь на снаряди не є новою. Тобто, це те, що живе вже досить давно в нашому суспільстві. Люди це робили від початку війни у 2014 році, коли писали на снарядах маркерами. Ми просто зробили це радше як історію про сервіс, коли люди донатять і отримують від цього якусь емоцію,

– розповів він.

Гліб Родченков / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

За словами Родченкова, фандрейзинг зараз вже змінюються у своєму розумінні. Тобто, людям потрібно давати якусь емоцію за те, що вони донатять свої кошти. Він наголосив, що емоційний етап фандрейзингу очевидно вже пройшов на початку війни.

Кожні інші ініціативи здійснюють через інші меседжі та різні компанії. Хтось робить через продаж мерчів, щоб люди, які донатять, – отримували щось взамін. Але насправді це все про емоцію. Тут ця емоція базується саме на тому, що кожен може "передати привіт". Тут є і жартівлива, і серйозна складова цієї історії. Адже це зброя, яка полетить вбивати ворогів,

– сказав він.

Текстові "привітання" від людей стали найбільш популярними. Зокрема, всі висловлювання, які поширені в інтернеті. Наприклад, "від лютих козятинців", "за безсонні ночі Аліни", "щоб ти здох і не прочитав", "молодець, що помер", "ніжний привіт від кицюні", "за Чернігів, вибл*дки", "салам з Криму", "і москаля нема", "категорично вас вітаю", "ну шо? Як видимість?", "твоєму баті на нову Ладу".

Волонтери оголосили збір коштів на ударні дрони / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук:

Родченков розповів, що були й серйозні вислови, які вражали й самих волонтерів. Наприклад, "це вам за батька, виродки", та "за ненароджених дітей".

Очевидно, що це суміш смішної якоїсь історії та історії про ненависть, гнів про те, що люди хочуть помститися. Я думаю, що ми обов'язково передамо "привіт" і від себе. У нас ще була концепція за деяких героїв війни, які загинули, були вбиті, яку ми теж реалізуємо під час збору. Деякі вже були реалізовані. Наприклад, мама активіста Романа Ратушного Світлана Поваляєва також підтримала цю ініціативу,

– сказав він.

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За словами співзасновника ініціативи, запускаючи кампанію, акцент робився першочергово на українську аудиторію. Однак, проєкт має й англомовну версію, де донатити можуть й громадяни інших країн. Саму ідею підтримали як і активісти, так і військові. Підтримали ініціативу й інші волонтери.

Наші колеги, невеликі фонди, але люди, з якими ми перетинаємося. Наприклад, Влад Самойленко та Павло Бондаренко. Тобто, це люди, які мають свої збори, але вони виступили з нами на одному фронті. Ресурсу дуже мало, а потреб дуже багато. Це історія про те, що ми один-одного підтримуємо. І це дозволяє нам залишатися ціннісними волонтерами. Тому що ми всі в одному човні, у нас у всіх однакові "підопічні",

– додала Галан.

Ініціативу також підтримали Лачен, "Океан Ельзи" та Святослав Вакарчук, Макс Барських, KALUSH, Фоззі (ТНМК), Олександр Ярмак, Андрій Хливнюк, Світлана Поваляєва, Інна Поперешнюк, Валерія Гузема, Леонід Остальцев, Олексій Дурнєв та багато інших.