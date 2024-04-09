07:23, 9 апреля

В Генштабе ВСУ рассказали, что в целом, враг нанес 4 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем были около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетных комплексах и 7 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциях РЭБ и 2 районах сосредоточения личного состава врага.