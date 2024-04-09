Продолжается 776 день полномасштабной войны России против Украины. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Над Днепропетровской областью сбили 5 "Шахедов"
Ночью наши силы ПВО уничтожили над областью 5 вражеских "Шахедов". Их сбили над Каменским, Криворожским и Днепровским районами.
Не давали покоя и Никопольщине. Вчера вечером запустили дрон-камикадзе по райцентру и обстреляли из артиллерии Покровскую громаду. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
Россия атаковала Николаевскую область
В ночь на 9 апреля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три "Шахеды".
Также ночью, 9 апреля, в 03:35 и 03:38 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по территории Куцурубской громады. Пострадавших нет.
За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений
В Генштабе ВСУ рассказали, что в целом, враг нанес 4 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем были около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетных комплексах и 7 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциях РЭБ и 2 районах сосредоточения личного состава врага.
Россия атаковала Украину 20 "Шахедами"
Командующий Воздушных сил Николай Олещук рассказал, что ночью 9 апреля 2024 года Россия атаковала Украину 20 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".
В результате противовоздушного боя защитники неба уничтожили все 20 "Шахедов".
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В 03:25 поступила информация о том, что в регионе раздаются взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.
На Львовщине работало ПВО
В 03:55 Воздушные силы опубликовали сообщение о том, что группа "Шахедов" движется с Тернопольщины в направлении Львовщины.
В 3 утра глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что вражеские беспилотники заходят в воздушное пространство региона.
Местные телеграмм-каналы писали о звуках взрыва в области. В 03:32 Максим Козицкий подтвердил эту информацию, написав: "На Львовщине работает ПВО".
В Одесской области работало ППО
В 02:03 местные СМИ написали о том, что ПВО работает по "Шахедам".
Уже в 02:07 местные СМИ заметили, что можно выдыхать.
Взрывы в Полтавской области
В 01:39 Суспільне Полтава написало, что на Полтавщине слышали звук, напоминающий взрыв. Позже появилась информация о повторном взрыве.
Взрывы в Севастополе
О том, что происходит в Севастополе, сообщил телеграмм-канал "Крымский ветер". Около 1 ночи в нем появилось сообщение, в котором ссылаются на местных подписчиков. Говорят, в Севастополе слышали громкий взрыв. Впоследствии уточнили, что это был не один взрыв, а несколько с коротким интервалом.
Российские СМИ позже начали писать о том, что же могло стать причиной громких взрывов. Говорят, что по предварительной информации, в Севастополе якобы слышали результат работы ПВО.
В Каменском раздавались взрывы
Российские военные запустили "Шахеды". Известно, что в Каменском в ночь на 9 апреля прогремел взрыв. Так, в 00:33 местные СМИ написали о том, что в городе слышен взрыв.