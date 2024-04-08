В этом материале 24 Канал рассказывает о главных событиях за понедельник, 8 апреля. Это уже 775 сутки с начала российско-украинской полномасштабной войны.

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06:10, 8 апреля Наступление России Враг активизировал наступательные операции вдоль всей линии фронта в Украине, – отмечают аналитики ISW. Из-за задержки американской военной помощи ВСУ придется накапливать ресурсы и принимать сложные решения о приоритетности в обороне, чтобы эффективно противостоять оккупантам.

02:32, 8 апреля СМИ удалось установить личность российского военного, который отдал приказ о расстреле трех безоружных украинских пленных в районе Крынков. Это Сергей Иштуганов, 328 полк 104 дивизии.