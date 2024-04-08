У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про головні події за понеділок, 8 квітня. Це уже 775 доба від початку російсько-української повномасштабної війни.

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06:10, 8 квітня Наступ Росії Ворог активізував наступальні операції вздовж усієї лінії фронту в Україні, – зазначають аналітики ISW. Через затримку американської військової допомоги ЗСУ доведеться накопичувати ресурси й ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні, аби ефективно протистояти окупантам.

02:32, 8 квітня ЗМІ вдалось встановити особу російського військового, який віддав наказ щодо розстрілу трьох беззбройних українських полонених у районі Кринків. Це Сергій Іштуганов, 328 полк 104 дивізії.