О главных событиях 1106 дня большой войны, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников и достижения на международной арене, рассказывает 24 Канал.

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07:39, 5 марта

Потери России

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 880 660 (+1 250) человек;
  • танков – 10 256 (+1);
  • боевых бронированных машин – 21 304 (+6);
  • артиллерийских систем – 24 087 (+23);
  • РСЗО – 1 306 (+0);
  • средств ПВО – 1 094 (+0);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 27 849 (+108);
  • крылатых ракет – 3 085 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39 512 (+84);
  • специальной техники – 3 769 (+1).
07:37, 5 марта

Лукашенко высказался относительно войны в Украине

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко выразил готовность организовать мирные переговоры между Трампом, Зеленским и Путиным.

Он также отметил, что на украинского лидера не стоит давить, ведь "за Зеленским стоит большая часть украинского общества".

Также Лукашенко сравнил Трампа и его предшественника – Джо Байдена. Нынешнего президента он назвал более независимым.

07:36, 5 марта

Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых

Дональд Трамп заявил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым и безопасности "в любое удобное время".

Мы с моей командой готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь прочного мира. Мы действительно ценим то, что Америка сделала, чтобы помочь вам,
– якобы говорится в сообщении от Зеленского к Трампу.

07:34, 5 марта

Трамп рассказал о письме от Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского важный месседж о готовности Украины сесть за стол переговоров для достижения мира

07:29, 5 марта

ВСУ отбросили врага возле Западного и Успеновки

По информации DeepState, украинские защитники отбросили российских военных возле села Западное на Харьковщине и возле села Успеновка в Донецкой области