07:37, 5 марта

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко выразил готовность организовать мирные переговоры между Трампом, Зеленским и Путиным.

Он также отметил, что на украинского лидера не стоит давить, ведь "за Зеленским стоит большая часть украинского общества".

Также Лукашенко сравнил Трампа и его предшественника – Джо Байдена. Нынешнего президента он назвал более независимым.