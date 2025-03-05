О главных событиях 1106 дня большой войны, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников и достижения на международной арене, рассказывает 24 Канал.
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Потери России
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 880 660 (+1 250) человек;
- танков – 10 256 (+1);
- боевых бронированных машин – 21 304 (+6);
- артиллерийских систем – 24 087 (+23);
- РСЗО – 1 306 (+0);
- средств ПВО – 1 094 (+0);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 27 849 (+108);
- крылатых ракет – 3 085 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 39 512 (+84);
- специальной техники – 3 769 (+1).
Лукашенко высказался относительно войны в Украине
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко выразил готовность организовать мирные переговоры между Трампом, Зеленским и Путиным.
Он также отметил, что на украинского лидера не стоит давить, ведь "за Зеленским стоит большая часть украинского общества".
Также Лукашенко сравнил Трампа и его предшественника – Джо Байдена. Нынешнего президента он назвал более независимым.
Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых
Дональд Трамп заявил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым и безопасности "в любое удобное время".
Мы с моей командой готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь прочного мира. Мы действительно ценим то, что Америка сделала, чтобы помочь вам,
– якобы говорится в сообщении от Зеленского к Трампу.
Трамп рассказал о письме от Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского важный месседж о готовности Украины сесть за стол переговоров для достижения мира
ВСУ отбросили врага возле Западного и Успеновки
По информации DeepState, украинские защитники отбросили российских военных возле села Западное на Харьковщине и возле села Успеновка в Донецкой области