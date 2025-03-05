07:37, 5 березня

Самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко висловив готовність організувати мирні переговори між Трампом, Зеленським та Путіним.

Він також зазначив, що на українського лідера не варто тиснути, адже "за Зеленським стоїть більша частина українського суспільства".

Також Лукашенко порівняв Трампа і його попередника – Джо Байдена. Нинішнього президента він назвав більш незалежним.