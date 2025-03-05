Про головні події 1106 дня великої війни, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників та здобутки на міжнародній арені, розповідає 24 Канал.
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Втрати Росії
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 880 660 (+1 250) осіб;
- танків – 10 256 (+1);
- бойових броньованих машин – 21 304 (+6);
- артилерійських систем – 24 087 (+23);
- РСЗВ – 1 306 (+0);
- засобів ППО – 1 094 (+0);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27 849 (+108);
- крилатих ракет – 3 085 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39 512 (+84);
- спеціальної техніки – 3 769 (+1).
Лукашенко висловився щодо війни в Україні
Самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко висловив готовність організувати мирні переговори між Трампом, Зеленським та Путіним.
Він також зазначив, що на українського лідера не варто тиснути, адже "за Зеленським стоїть більша частина українського суспільства".
Також Лукашенко порівняв Трампа і його попередника – Джо Байдена. Нинішнього президента він назвав більш незалежним.
Україна готова підписати угоду про щодо корисних копалин
Дональд Трамп заявив, що Україна готова підписати угоду щодо корисних копалин і безпеки "в будь-який зручний час".
Ми з моєю командою готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти міцного миру. Ми дійсно цінуємо те, що Америка зробила, щоб допомогти вам,
– нібито йдеться в повідомленні від Зеленського до Трампа.
Трамп розповів про лист від Зеленського
Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав від президента України Володимира Зеленського важливий меседж про готовність України сісти за стіл переговорів для досягнення миру
ЗСУ відкинули ворога біля Западного й Успенівки
За інформацією DeepState, українські захисники відкинули російських військових біля села Западне на Харківщині та біля села Успенівка на Донеччині