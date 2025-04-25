О ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, а также о последствиях вражеских обстрелов и новых военных преступлениях российских оккупантов, – информирует 24 Канал.
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Оккупанты заявляют налет дронов на Шую и Крым
О налете дронов на Крым российские мониторинговые ресурсы сообщали примерно в 3 часа ночи 25 апреля. Беспилотники летели возле Сак, Евпатории, Севастополя, Ялты, Бельбека, Феодосии, Бахчисарая и даже в сторону Крымского моста. В частности, как уверяли пропагандисты, "в опасности была Сакская ТЭЦ".
По данным вражеских СМИ, жители полуострова сообщали о многочисленных взрывах и звуках работы ПВО. Правда, так называемые "журналисты" традиционно добавляют о сбивании большого количества БпЛА. Кроме того, пожаров и последствий на земле якобы зафиксировано не было.
О налете дронов на Ивановскую область России сообщили примерно в 4 утра. Известно, что в регионе раздавались сирены.
Через несколько минут появилась информация, что БпЛА полетели на Шую. Работала ПВО.
Взрывы прогремели в Запорожье
Ночью 25 апреля на Запорожье прогремели взрывы из-за атаки "Шахедами", работала ПВО.
Враг оккупировал Калиново в Донецкой области
В DeepState сообщили, что Россия оккупировала Калиново и продвигается возле Березовки и Тарасовки.
В России заявили о готовности заключить соглашение по Украине
Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Россия готова заключить соглашение по Украине, но нужно финализировать некоторые элементы, над чем стороны работают.
Кремль не уточняет, что это за элементы. Однако уже якобы заметно, что Соединенные Штаты и Россия "движутся в правильном направлении". Контакты США и России по войне пока продолжаются.
Глава российского МИД также добавил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф будет ехать в Россию уже с соглашением.
Россия ударила по Харькову "Шахедами"
Россия атаковала Харьков "Шахедами". В городе прогремело 5 взрывов.
Предварительно, повреждены несколько частных домов. Информации о пострадавших пока нет.