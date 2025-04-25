О налете дронов на Крым российские мониторинговые ресурсы сообщали примерно в 3 часа ночи 25 апреля. Беспилотники летели возле Сак, Евпатории, Севастополя, Ялты, Бельбека, Феодосии, Бахчисарая и даже в сторону Крымского моста. В частности, как уверяли пропагандисты, "в опасности была Сакская ТЭЦ".

По данным вражеских СМИ, жители полуострова сообщали о многочисленных взрывах и звуках работы ПВО. Правда, так называемые "журналисты" традиционно добавляют о сбивании большого количества БпЛА. Кроме того, пожаров и последствий на земле якобы зафиксировано не было.

О налете дронов на Ивановскую область России сообщили примерно в 4 утра. Известно, что в регионе раздавались сирены.

Через несколько минут появилась информация, что БпЛА полетели на Шую. Работала ПВО.