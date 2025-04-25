Про ситуацію на фронті, в тилу та на міжнародній арені, а також про наслідки ворожих обстрілів і нові воєнні злочини російських окупантів, – інформує 24 Канал.
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Окупанти заявляють наліт дронів на Шую та Крим
Про наліт дронів на Крим російські моніторингові ресурси повідомляли приблизно о 3 годині ночі 25 квітня. Безпілотники летіли біля Сак, Євпаторії, Севастополя, Ялти, Бельбека, Феодосії, Бахчисарая та навіть у бік Кримського мосту. Зокрема, як запевняли пропагандисти, "у небезпеці була Сакська ТЕЦ".
За даними ворожих ЗМІ, жителі півострова повідомляли про численні вибухи та звуки роботи ППО. Щоправда, так звані "журналісти" традиційно додають про збиття великої кількості БпЛА. Крім того, пожеж і наслідків на землі начебто зафіксовано не було.
Про наліт дронів на Івановську область Росії повідомили приблизно о 4 ранку. Відомо, що в регіоні лунали сирени.
За кілька хвилин з’явилася інформація, що БпЛА полетіли на Шую. Працювала ППО.
Вибухи пролунали на Запоріжжі
Вночі 25 квітня на Запоріжжі пролунали вибухи через атаку "Шахедами", працювала ППО.
Ворог окупував Калинове на Донеччині
У DeepState повідомили, що Росія окупувала Калинове та просувається біля Березівки та Тарасівки.
У Росії заявили про готовність укласти угоду щодо України
Глава МЗС країни-агресорки Сєргєй Лавров заявив, що Росія готова укласти угоду щодо України, але потрібно фіналізувати деякі елементи, над чим сторони працюють.
Кремль не уточнює, що це за елементи. Однак вже нібито помітно, що Сполучені Штати та Росія "рухаються у правильному напрямку". Контакти США та Росії щодо війни наразі тривають.
Очільник російського МЗС також додав, що спецпосланець президента США Стів Віткофф їхатиме до Росії вже з угодою.
Росія вдарила по Харкову "Шахедами"
Росія атакувала Харків "Шахедами". У місті пролунало 5 вибухів.
Попередньо, пошкоджено кілька приватних будинків. Інформації про постраждалих наразі немає.