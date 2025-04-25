Про наліт дронів на Крим російські моніторингові ресурси повідомляли приблизно о 3 годині ночі 25 квітня. Безпілотники летіли біля Сак, Євпаторії, Севастополя, Ялти, Бельбека, Феодосії, Бахчисарая та навіть у бік Кримського мосту. Зокрема, як запевняли пропагандисти, "у небезпеці була Сакська ТЕЦ".

За даними ворожих ЗМІ, жителі півострова повідомляли про численні вибухи та звуки роботи ППО. Щоправда, так звані "журналісти" традиційно додають про збиття великої кількості БпЛА. Крім того, пожеж і наслідків на землі начебто зафіксовано не було.

Про наліт дронів на Івановську область Росії повідомили приблизно о 4 ранку. Відомо, що в регіоні лунали сирени.

За кілька хвилин з’явилася інформація, що БпЛА полетіли на Шую. Працювала ППО.