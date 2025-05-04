О ситуации на фронте и международной арене, последствия вражеских обстрелов, новые военные преступления российских оккупантов, – рассказывает 24 Канал.
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Россияне ударили КАБами по Орехову
Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров рассказал, что по меньшей мере восемь вражеских КАБов было сброшено на прифронтовой Орехов.
Вследствие вражеских ударов были разрушены жилые дома.
По предварительной информации, ранения получили два человека.
Последствия атака вражеских БпЛА на Киев
Ночью БпЛА атаковали Киев, разрушения и возгорания фиксировали в 3 районах:
- В Оболонском возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, по другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.
- В Святошинском пожар возник в 3 одноэтажных частных жилых домах.
- В Шевченковском загорелось дерево, повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.
В общем есть 7 пострадавших, из которых 2 детей.