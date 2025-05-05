О ситуации на передовой, последствия очередных обстрелов, новые доказательства военных преступлений России и дела в международной политике – рассказывает 24 Канал.

Читайте также Российские войска продвинулись на Харьковщине: обзор фронта от ISW

06:33, 5 мая

Россияне атаковали Конотоп баллистикой и БпЛА

В ночь на 5 мая в Конотопе Сумской области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Городской голова Конотопа сообщил о работе ПВО в регионе, а впоследствии – о последствиях удара врага.