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06:33, 5 мая
Россияне атаковали Конотоп баллистикой и БпЛА
В ночь на 5 мая в Конотопе Сумской области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Городской голова Конотопа сообщил о работе ПВО в регионе, а впоследствии – о последствиях удара врага.