В ISW рассказали об изменениях на линии фронта / Коллаж 24 Канала

Ситуация на фронте остается напряженной – российские войска продвинулись на нескольких направлениях. Несмотря на это, украинские защитники продолжают сдерживать наступление и наносить потери противнику.