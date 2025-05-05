Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Читайте также Более 200 боестолкновений, больше всего – на Покровском направлении: сводка Генштаба за 4 мая
Что изменилось на разных направлениях фронта
- 3 и 4 мая в Курской области продолжались ограниченные бои, поскольку российские войска продолжают попытки вытеснить украинские силы.
- Российские "военкоры" заявили, что украинские войска сохраняют ограниченное присутствие на северо-западе Белгородской области вблизи Поповки и Демидовки.
- Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не достигли подтвержденного прогресса. Бои продолжались к северу от Сум вблизи Беловод и Водолаг и к северо-востоку от Сум вблизи Локни.
- Вражеская армия продолжила наступательные операции на Харьковском направлении, но не продвинулась вперед. Отмечается, что российские войска атаковали к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Тихого.
- Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 1 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Западного (к северу от Купянска). Также враг атаковал на юго-восток от Купянска вблизи Песчаного и Новоосинового и на юг от Купянска вблизи Глушковки.
- Российские войска продолжили наступательные операции в направлении Боровой, но не достигли подтвержденного продвижения.
- На Лиманском направлении оккупационная армия продолжила наступательные операции, однако также не достигла подтвержденного прогресса.
- Россияне продолжили наступательные операции на Северском направлении, но, по словам аналитиков, не продвинулись вперед.
- На Часовоярском направлении врагу также не удалось достичь успеха.
- Недавно украинские и российские войска имели успехи на Торецком направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские силы продвинулись в южной части Новоспасского (к западу от Торецка). Тем временем российские войска продвинулись на юг от Старой Николаевки (на юго-запад от Торецка).
Как изменилась ситуация на линии фронта / Карты ISW
- 4 мая российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но не достигли подтвержденного прогресса. Враг атаковал на восток от Покровска вблизи Новоторецкого, Миролюбовки и Луча и в направлении Малиновки; на юго-восток от Покровска вблизи Лысовки; на юг от Покровска вблизи Шевченко и Новоукраинки; и на юго-запад от Покровска вблизи Звирово, Новосергиевки, Удачного и Котлиного.
- На Новопавловском направлении российская армия пыталась продвинуться, но не имела подтвержденного результата.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Кураховском направлении, но не продвинулись вперед.
- Оккупанты также вели наступательные действия на направлении Великой Новоселки, однако продвинуться им не удалось.
Смотрите также Там идут отчаянные бои, – военный эксперт указал на самые тяжелые участки фронта
- 4 мая российские войска осуществили ограниченные штурмовые действия к востоку от Гуляйполя вблизи Высокого (бывшего Красного), однако им не удалось достичь прорыва.
- Также враг пытался развить наступление на западе Запорожской области, впрочем, без успеха.
- Российские войска провели наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись.