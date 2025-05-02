Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, объяснив, что так называемая буферная зона сделает невозможным нанесение ударов по территории, которую прикрывают войска России или Украины. На других участках интенсивность боев еще больше.

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Идут бои большой интенсивности

На Сумщине мы видим достаточно активные боевые столкновения для того, чтобы обеспечить свое присутствие. Это касается также Курской и Белгородской областей. Но интенсивность боев там трудно сравнивать с той, которую мы видим в Донецкой области.

Донецкое направление по моей методологии включает не менее 4 участков. Это Новопавловский, Покровско-Мирноградский, Торецкий, Часовоярский. На этих рубежах ведутся отчаянные бои высокой интенсивности,

– отметил Сергей Грабский.

Их количество уже давно превысило 150 за сутки. То, что противник не может там активно продвигаться, – большая заслуга Сил обороны. Они ведут боевые действия в чрезвычайно сложных и напряженных условиях. Оккупанты пытаются сломать это сопротивление.

Поэтому мы видим попытки продвигаться в сторону Днепропетровщины, обходить Покровско-Мирноградскую агломерацию, оттеснять наши подразделения из Торецкой зоны.

Что происходит в Донецкой области: смотрите на карте

Более года Вооруженные Силы сдерживают мощные атаки в районе Часового Яра. Этот город стал настоящей крепостью, но россияне постоянно пытаются ее уничтожить. Сегодня все эти направления являются основными для врага.

Конечно, нельзя обойти другие направления, но там интенсивность огня в 10 раз меньше, чем на Покровском. Говорится о Купянском, Лиманском участке фронта.

На юге противник также пытается сосредоточить определенные ресурсы. Он проводит демонстрационные попытки высадиться на правый берег, но место довольно неудобное. Проводить подобные операции в дельте Днепра выглядит довольно бессмысленно.