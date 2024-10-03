Продолжаются 953 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О главных событиях на фронте, российских обстрелах, достижениях на международной арене и потерях оккупантов – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Россия готова устроить ядерную катастрофу зимой: для чего Путину удары по украинским АЭС
Оккупанты ударили по пригороду Харькова
Утром 3 октября в пригороде Харькова прогремели взрывы.
В результате вражеской атаки повреждены линии электропередач. Возможны перебои с электричеством в некоторых районах Харькова.
КГВА отчиталась о последствиях ночной атаки на Киев
Ночью 3 октября Киев подвергся атаке российских ударных дронов-камикадзе, которые налетали несколькими волнами с разных сторон, а воздушная тревога длилась почти 6 часов.
Силы ПВО обезвредили примерно полтора десятка дронов, ни один из них не достиг цели.
В Деснянском районе зафиксировано падение обломков, но без разрушений и пострадавших.
США ознакомились с Планом победы Украины
Представитель Госдепа США подчеркнул, что американская сторона получила План победы Украины, пересмотрела его и увидела ряд продуктивных шагов.
В то же время он отметил, что украинская сторона не раскрывала деталей этого плана публично. Поэтому и США пока воздержатся от обсуждений.
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
В Ивано-Франковске в 02:32 раздались взрывы.
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе вражеских беспилотников.
В Хмельницкой области прогремели взрывы
О звуках взрывов в Хмельницкой области сообщили корреспонденты Общественного в 01:36.
Перед этим Воздушные силы информировали о движении ударных беспилотников на регион.