Продолжаются 953 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О главных событиях на фронте, российских обстрелах, достижениях на международной арене и потерях оккупантов – читайте в материале 24 Канала.

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06:37, 3 октября Оккупанты ударили по пригороду Харькова Утром 3 октября в пригороде Харькова прогремели взрывы. В результате вражеской атаки повреждены линии электропередач. Возможны перебои с электричеством в некоторых районах Харькова.

06:36, 3 октября КГВА отчиталась о последствиях ночной атаки на Киев Ночью 3 октября Киев подвергся атаке российских ударных дронов-камикадзе, которые налетали несколькими волнами с разных сторон, а воздушная тревога длилась почти 6 часов. Силы ПВО обезвредили примерно полтора десятка дронов, ни один из них не достиг цели. В Деснянском районе зафиксировано падение обломков, но без разрушений и пострадавших.

06:32, 3 октября США ознакомились с Планом победы Украины Представитель Госдепа США подчеркнул, что американская сторона получила План победы Украины, пересмотрела его и увидела ряд продуктивных шагов. В то же время он отметил, что украинская сторона не раскрывала деталей этого плана публично. Поэтому и США пока воздержатся от обсуждений.

02:42, 3 октября В Ивано-Франковске прогремели взрывы В Ивано-Франковске в 02:32 раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе вражеских беспилотников.