Триває 953 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні події на фронті, російські обстріли, здобутки на міжнародній арені та втрати окупантів – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:37, 3 жовтня Окупанти вдарили по передмістю Харкова Вранці 3 жовтня в передмісті Харкова пролунали вибухи. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені лінії електропередач. Можливі перебої з електрикою у деяких районах Харкова.

06:36, 3 жовтня КМВА відзвітувала про наслідки нічної атаки на Київ Уночі 3 жовтня Київ зазнав атаки російських ударних дронів-камікадзе, які надлітали кількома хвилями з різних сторін, а повітряна тривога тривала майже 6 годин. Сили ППО знешкодили приблизно півтора десятка дронів, жоден із них не досяг мети. У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків, але без руйнувань та постраждалих.

06:32, 3 жовтня США ознайомилися з Планом перемоги України Речник Держдепу США підкреслив, що американська сторона отримала План перемоги України, переглянула його та побачила низку продуктивних кроків. Водночас він зауважив, що українська сторона не розкривала деталей цього плану публічно. Тому і США поки утримаються від обговорень.

02:42, 3 жовтня В Івано-Франківську пролунали вибухи В Івано-Франківську о 02:32 пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ворожих безпілотників.