02:46, 29 октября

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что ни одно из государств мира не способно покрыть потребности Украины в боеприпасах. По его словам, даже если все страны свободного мира объединятся, то возможности этого покрыть не хватит.

