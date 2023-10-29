Какая ситуация в Украине на поле боя, в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Взрыв в России
В России в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае ночью раздался взрыв. Жители видели зарево. Однако враги отчитались, что якобы пострадавших и повреждений нет.
Взрывы в Хмельницкой области
Заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в Хмельницкой области раздались взрывы. По его словам, работали силы ПВО.
О возможных попаданиях информация не поступала.
Сколько боеприпасов нужно ВСУ
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что ни одно из государств мира не способно покрыть потребности Украины в боеприпасах. По его словам, даже если все страны свободного мира объединятся, то возможности этого покрыть не хватит.
Взрывы в Крыму
Ночью взрывы прогремели в Черноморске, районе Евпатории и Саков. Вражеские телеграм-каналы писали об атаке дронами.
Впоследствии российское минобороны отчиталось о якобы уничтожении "36 украинских беспилотников" в небе над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.
Есть ли угроза блекаутов
Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что вероятность блекаутов "очень зависит от обстрелов". Ведь риски отключений есть в случае, если будут масштабные обстрелы, и возникнут повреждения крупных энергообъектов.