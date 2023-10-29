Яка ситуація в Україні на полі бою, в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Вибух в Росії
У Росії в районі Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї вночі пролунав вибух. Мешканці бачили заграву. Проте вороги відзвітували, що нібито постраждалих та пошкоджень немає.
Вибухи у Хмельницькій області
Заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що у Хмельницькій області пролунали вибухи. За його словами, працювали сили ППО.
Про ймовірні влучання інформація не надходила.
Скільки боєприпасів треба ЗСУ
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив, що наразі жодна з держав світу не здатна покрити потреби України в боєприпасах. За його словами, навіть якщо всі країни вільного світу об'єднаються, то спроможностей це покрити не вистачить.
Вибухи в Криму
Вночі вибухи пролунали в Чорноморську, районі Євпаторії та Саків. Ворожі телеграм-канали писали про атаку дронами.
Згодом російське міноборони відзвітувало про нібито знищення "36 українських безпілотників" у небі над акваторією Чорного моря і північно-західною частиною Криму.
Чи є загроза блекаутів
Глава правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що ймовірність блекаутів "дуже залежить від обстрілів". Адже ризики відключень є у випадку, якщо будуть масштабні обстріли та виникнуть пошкодження великих енергооб'єктів.