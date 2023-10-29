02:46, 29 жовтня

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив, що наразі жодна з держав світу не здатна покрити потреби України в боєприпасах. За його словами, навіть якщо всі країни вільного світу об'єднаються, то спроможностей це покрити не вистачить.

