Про нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, успіхи українських захисників і головні новини 28 жовтня пише 24 Канал.
Зверніть увагу Шалені втрати зросли в кілька разів: яка ціна масштабного штурму Авдіївки для Росії
Окупанти вдарили по центру Херсона
У Херсоні пролунали кілька вибухів. Очільник МВА повідомив, що ворог з лівого берега вдарив, зокрема, по центральній частині міста.
Є руйнування у приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється.
Росіян більше, ніж місцевих: хто керує окупованим Бердянськом
Окупаційній владі байдуже на місцевих, умови їхнього життя тощо. Заступник голови Бердянської районної ради розповів 24 Каналу, що місто використовують лише для військових цілей.
"Бердянськом керує ФСБ через свої "політичні обличчя". Так само є так звана "комендатура", яка офіційно виконує наглядову функцію, але ми розуміємо, що середня ланка між Кремлем і Бердянськом – це ФСБ", – зазначив Віктор Дудукалов.
Повітряні сили повідомили про відбій загрози.
Чи може вплинути на атаки "Шахедами" осіння погода
Речник командування Повітряних сил ЗСУ зауважив, що осіння погода навряд чи матиме вплив на "Шахеди".
Для "Шахедів" погодні умови не грають особливої ролі. У них є своя ціль, свій маршрут прокладений, вони по ньому йдуть, змінюють напрямок руху, як їм запрограмував оператор. Керуючись GPS-навігацією, вони потрапляють до тих цілей або збиваються нашими Силами оборони,
– сказав Юрій Ігнат.
Повітряні сили зазначили, що декілька ракет з південного напрямку летять на області, де оголошена повітряна тривога.
Моніторингові канали повідомили, що у Кривому Розі пролунав вибух.
ЗМІ пишуть, що У передмісті Дніпра чути звуки вибухів.
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку. В частині областей почали оголошувати тривогу.
Після "смерті" Путін вперше засвітився на публіці
Напередодні у мережі активно поширювали чутки, що Владімір Путін помер. На фоні цього росіянам показали селекторну нараду начебто за участі диктатора.
Путіну не змогли вигадати теми, цікавішої за зброю. Цього разу він побідкався, що на територію Росії нібито потрапляє зброя з України. Жодних доказів своїх абсурдних заяв воєнний злочинець, звичайно ж, не навів.