04:25, 28 жовтня

Окупаційній владі байдуже на місцевих, умови їхнього життя тощо. Заступник голови Бердянської районної ради розповів 24 Каналу, що місто використовують лише для військових цілей.

"Бердянськом керує ФСБ через свої "політичні обличчя". Так само є так звана "комендатура", яка офіційно виконує наглядову функцію, але ми розуміємо, що середня ланка між Кремлем і Бердянськом – це ФСБ", – зазначив Віктор Дудукалов.