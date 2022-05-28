Эксперты рассказали сайту 24 канала, что скоро падение цен на недвижимость будет более заметным. Но точно не стоит ожидать, что оно будет равномерным по всей стране.

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Все зависит от безопасности в регионах

Как отметил финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий, спрос на покупку жилья будет зависеть от ситуации в Украине. Ведь в разных областях степень угрозы разная, поэтому и спрос, и предложение будут неодинаковыми.

Например, сейчас наиболее интересным для покупателей является жилье в западных областях Украины. Соответственно, и цены там выросли как минимум на 20 – 30% (на аренду – в некоторых случаях вообще в разы) по сравнению со стоимостью до полномасштабного вторжения агрессора. Если мы говорим о таких городах как Днепр или Одесса, то спрос меньший, поэтому и цены на аренду или продажу не будут расти в ближайшее время. В некоторых случаях будет даже наблюдаться тренд на снижение стоимости примерно 10 – 20%,

– говорит Слуцкий.

Эксперт объяснил, что сейчас война сломала тренд на существенное удорожание недвижимости, который наблюдался в течение 2021 года. В настоящее время спросом пользуются небольшие квартиры с ремонтом, которые сразу пригодны к проживанию.

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Аренда стала еще популярнее

На портале OLX Недвижимость рассказали, что из-за боевых действий и вынужденного переезда в относительно безопасные регионы, украинцы в 1,5 раза чаще ищут арендованное жилье. Если еще за день до начала войны арендой на ресурсе интересовались 1,6 миллиона раз, то сейчас это число выросло до 2,7 миллиона поисков.

В Западной Украине цены на жилье растут / Фото Unsplash

Среди количества свободных квартир для аренды уверенно лидирует Киевщина. По сравнению с мирным временем, количество помещений в регионе выросло почти вдвое. Если до 23 февраля можно было выбирать более 20 тысяч домов, то в мае – их уже более 40 тысяч. В то же время средняя стоимость аренды в мае наоборот снизилась почти на 22% и составляет менее 9 тысяч гривен в месяц,

– отметили специалисты.

Да, сейчас можно достаточно быстро найти свободные квадратные метры на Днепропетровщине. С начала войны количество квартир для аренды в области выросло почти на 11%, что заметно по количеству объявлений на OLX. Однако несколько выросла цена. За арендуемое жилье нужно платить в среднем более 7 тысяч гривен. Приблизительно такую же среднемесячную стоимость аренды просят и в Ивано-Франковской и Полтавской области, а вот в Черкасской области цена проживания в месяц обойдется чуть более 6 тысяч гривен,

Аналитики добавили, что в западных регионах, учитывая рост спроса, цены наоборот выросли. Следовательно, в Ивано-Франковске месячная аренда однокомнатной квартиры в мае стоит 8 776 гривен, двухкомнатная обойдется в 11 702 гривен, трехкомнатная – в 17 553 гривен.

В то же время, в Хмельницком предложения более доступны – однокомнатная квартира в среднем стоит 6 000 гривен в месяц, двухкомнатная – 8 000 гривен, а за трехкомнатное жилье придется отдать в среднем 12 000 гривен в месяц.

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