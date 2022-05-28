Експерти розповіли сайту 24 каналу, що незабаром падіння цін на нерухомість буде більш помітним. Але точно не варто чекати, що воно буде рівномірним по всій країні.

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Все залежить від безпеки в регіонах

Як зазначив фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький, попит на купівлю житла залежатиме від безпекової ситуації в Україні. Адже в різних областях ступінь загрози різний, тому і попит, і пропозиція будуть неоднаковими.

Наприклад, наразі найцікавішим для покупців є житло в західних областях України. Відповідно, і ціни там зросли щонайменше на 20 – 30% (на оренду – в деяких випадках взагалі в рази) у порівнянні з вартістю до повномасштабного вторгнення агресора. Якщо ми кажемо про такі міста як Дніпро чи Одеса, то тут попит менший, тому і ціни на оренду чи продаж не зростатимуть найближчим часом. У деяких випадках навіть спостерігатиметься тренд на зниження вартості приблизно 10 – 20%,

– каже Слуцький.

Експерт пояснив, що зараз війна зламала тренд на суттєве подорожчання нерухомості, який спостерігався протягом 2021 року. Нині попит мають невеликі квартири з ремонтом, які одразу придатні до проживання.

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Оренда стала ще популярнішою

На порталі OLX Нерухомість розповіли, що через бойові дії та вимушений переїзд до відносно безпечних регіонів, українці в 1,5 раза частіше шукають орендоване житло. Якщо ще за день до початку війни орендою на ресурсі цікавились 1,6 мільйона разів, то зараз це число зросло до 2,7 мільйона пошуків.

На західній Україні ціни на житло ростуть / Фото Unsplash

Серед кількості вільних квартир для оренди впевнено лідирує Київщина. У порівнянні з мирним часом, кількість помешкань у регіоні зросла майже вдвічі. Якщо до 23 лютого можна було обирати з-понад 20 тисяч осель, то у травні – їх уже більше ніж 40 тисяч. Водночас середня вартість оренди у травні навпаки знизилась майже на 22% та становить менш як 9 тисяч гривень на місяць,

– зауважили фахівці.

Так, зараз можна доволі швидко знайти вільні квадратні метри на Дніпропетровщині. Від початку війни кількість квартир для оренди в області зросла майже на 11%, що помітно за кількістю оголошень на OLX. Однак дещо зросла й ціна. За орендоване помешкання потрібно платити в середньому понад 7 тисяч гривень. Приблизно таку ж середньомісячну вартість оренди просять і на Івано-Франківщині та Полтавщині, а от у Черкаській області ціна проживання на місяць обійдеться трохи більше ніж 6 тисяч гривень,

Аналітики додали, що у західних регіонах, з огляду на зростання попиту, ціни навпаки зросли. Відтак в Івано-Франківську місячна оренда однокімнатної квартири у травні коштує 8 776 гривень, двокімнатна обійдеться в 11 702 гривень, трикімнатна – у 17 553 гривень.

Водночас у Хмельницькому пропозиції більш доступні – однокімнатна квартира в середньому коштує 6 000 гривень на місяць, двокімнатна – 8 000 гривень, а за трикімнатне житло доведеться віддати в середньому 12 000 гривень на місяць.

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