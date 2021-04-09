Контрабанда во все годы независимости была одной из крупнейших черных дыр украинского бюджета. Ежегодно через дыры на границе и таможне государственный бюджет теряет до 300 миллиардов гривен.

Эти деньги оседают в карманах нечестных на руку таможенников и чиновников разного штаба. Неделю назад, на прошлом заседании Совета нацбезопасности и обороны, Офис Президента объявил войну коррупции на таможне.

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Члены СНБО ввели санкции против десяти крупнейших контрабандистов. Они пообещали, что это только начало. Однако санкционный список СНБО сразу раскритиковали. Якобы не увидели в нем самых влиятельных контрабандистов, которые известны и президенту и Службе безопасности Украины.

Например, не ввели санкции против того, кого называют спонсором фракции "Слуга народа" Ильи Павлюка, который постоянно фигурирует в журналистских расследованиях. Так же нет в списке и действующих влиятельных представителей силовых структур.

Пиарный список для власти

Бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, уволенный год назад якобы за неэффективность, считает: этот список – лишь пиар власти. Потому что контрабандистов, тем более крупных, должны наказывать соответствующие органы. Да и реформировать таможенную систему единым санкционным копьем СНБО точно не получится.

СНБО против контрабандистов: смотрите сюжет 24 канала

А политолог Владимир Фесенко объясняет – борьба с контрабандой только началась, поэтому делать выводы пока рано. "СНБО ищет новые объекты для применения санкций, для демонстрации своей способности и силы президента. Всех надо поддерживать в тревожном тонусе", – сказал Фесенко.

Контрабандисты не понесут уголовной ответственности

В то же время никакой уголовной ответственности контрабандисты не понесут, ведь ее отменили еще в 2012 году. Впрочем, бывший первый замглавы Службы безопасности Виктор Трепак объяснил, что любой сдвиг в борьбе с коррупцией в таможенной сфере действительно может увеличить такие нужные поступления в бюджет.

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С контрабандой боролся каждый украинский президент. И несмотря на все усилия, мнимые и настоящие, украинский бюджет продолжает ежегодно терять миллиарды и обогащать не чистых на руку чиновников. Вместе с тем, если Банковой удастся хотя бы частично уменьшить теневые потоки на таможне, украинская смета из этого точно выиграет.