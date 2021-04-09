Контрабанда в усі роки незалежності була однією з найбільших чорних дір українського бюджету. Щороку через діри на кордоні і митниці державний кошторис втрачає до 300 мільярдів гривень.

Ці гроші осідають в кишенях нечесних на руку митників та посадовців різного штибу. Тиждень тому, на минулому засіданні Ради нацбезпеки і оборони, Офіс Президента оголосив війну корупції на митниці.

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Члени РНБО ввели санкції проти десяти найбільших контрабандистів. Вони пообіцяли, що це лише початок. Однак санкційний список РНБО одразу розкритикували. Мовляв, не побачили у ньому найвпливовіших контрабандистів, які відомі і президенту і Службі безпеки Україну.

Наприклад, не вели санкції проти того, кого називають спонсором фракції "Слуга народу" Іллі Павлюка, який постійно фігурує в журналістських розслідуваннях. Так само немає у списку і чинних впливових представників силових структур.

Піарний список для влади

Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов, звільнений рік тому нібито за неефективність, вважає: цей список – лише піар влади. Бо контрабандистів, тим паче великих, мають карати відповідні органи. Та і реформувати митну систему єдиним санкційним списом РНБО точно не вийде.

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А політолог Володимир Фесенко пояснює – боротьба з контрабандою лише почалась, тому робити висновки поки зарано. "РНБО шукає нові об'єкти для застосування санкцій, для демонстрації своєї спроможності і сили президента. Усіх треба підтримувати в тривожному тонусі", – сказав Фесенко.

Контрабандисти не понесуть кримінальної відповідальності

Водночас жодної кримінальної відповідальності контрабандисти не понесуть, адже її скасували ще у 2012 році. Втім колишній перший заступник голови Служби безпеки Віктор Трепак пояснив, що будь-яке зрушення в боротьбі з корупцією в митній сфері дійсно може збільшити такі потрібні надходження до бюджету.

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З контрабандою боровся кожен український президент. Та попри усі зусилля, удавані і справжні, український бюджет продовжує щороку втрачати мільярди та збагачувати не чистих на руку чиновників. Разом з тим, якщо Банковій вдасться хоча б частково зменшити тіньові потоки на митниці. український кошторис з цього точно виграє