Такое мнение советник главы Офиса Пезидента озвучил в эфире 24 канала. "Были бы еще 2 – 3 суток боев на земле, но мы бы добили и все. И на этом бы все закончилось", – сказал он.

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"НАТО или США, как отдельная страна, могут закрыть воздушное пространство – это предполагает вступление в боевые действия с военно-космическими силами России. То есть если они пересекают границу Украины, то они должны их сбивать. Такое решение нелегко им дается", – подчеркнул Арестович. .

Алексей Арестович в эфире 24 канала: смотрите видео