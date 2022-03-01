Таку думку радник глави Офісу Президента озвучив в ефірі 24 каналу. "Були б ще 2 – 3 доби боїв на землі, але ми б добили і все. І на цьому б все закінчилось", – сказав він.

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"НАТО або США, як окрема країна, можуть закрити повітряний простір – це передбачає вступ до бойових дій з воєнно-космічними силами Росії. Тобто якщо вони перетинають кордон України, то вони мають їх збивати. Таке рішення нелегко їм дається", – підкреслив Арестович.

Олексій Арестович в ефірі 24 каналу: дивіться відео