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Война Трампа с Twitter набирает обороты: президент подготовил спецуказ

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Дональд Трамп подготовил приказ по регулированию соцсетей
Дональд Трамп недоволен политикой Twitter / Fox business

Президент США Дональд Трамп подготовил специальный указ по социальным сетям. Такая реакция главы Белого дома на то, что Twitter обозначил его пост как недостоверный.

Трамп может ввести регулирование соцсетей

О чем идет речь в указе – пока неизвестно. Однако в администрации Трампа говорят, что документ обнародуют уже 28 мая, информирует DW.

К теме Трамп обиделся на Twitter и угрожает закрыть соцсети

Ранее Трамп уже сообщил, что размышляет над тем, чтобы ввести регулирование социальных сетей. Такая инициатива президента возмутила главу Facebook Марка Цукерберга.

Реагировать на проверку достоверности введением цензуры – неподходящая реакция администрации, которая сама обеспокоена этой цензурой,
– сказал Цукерберг.

В Twitter пока намерения Трампа не комментируют.

Коротко о конфликте Трампа с Twitter

  • 26 мая твит Дональда Трампа впервые был обозначен Get the facts – то есть такой, который требует подтверждения.
  • Сообщение Трампа касалось голосования на выборах по почте. Глава Белого дома отметил, что это может привести к фальсификациям.
  • Американский президент обвинил соцсеть в "подавлении свободы слова".

трамп твіттер
Пост Трампа, из-за которого начался конфликт / Скриншот из Twitter

 

Автор: Ирина Пундор
Теги: Соцсети Скандал Дональд Трамп Новости США Twitter Новости политики
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