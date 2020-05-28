Война Трампа с Twitter набирает обороты: президент подготовил спецуказ
Президент США Дональд Трамп подготовил специальный указ по социальным сетям. Такая реакция главы Белого дома на то, что Twitter обозначил его пост как недостоверный.
Трамп может ввести регулирование соцсетей
О чем идет речь в указе – пока неизвестно. Однако в администрации Трампа говорят, что документ обнародуют уже 28 мая, информирует DW.
К теме Трамп обиделся на Twitter и угрожает закрыть соцсети
Ранее Трамп уже сообщил, что размышляет над тем, чтобы ввести регулирование социальных сетей. Такая инициатива президента возмутила главу Facebook Марка Цукерберга.
Реагировать на проверку достоверности введением цензуры – неподходящая реакция администрации, которая сама обеспокоена этой цензурой,
– сказал Цукерберг.
В Twitter пока намерения Трампа не комментируют.
Коротко о конфликте Трампа с Twitter
- 26 мая твит Дональда Трампа впервые был обозначен Get the facts – то есть такой, который требует подтверждения.
- Сообщение Трампа касалось голосования на выборах по почте. Глава Белого дома отметил, что это может привести к фальсификациям.
- Американский президент обвинил соцсеть в "подавлении свободы слова".
Пост Трампа, из-за которого начался конфликт / Скриншот из Twitter