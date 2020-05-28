Війна Трампа з Twitter набирає обертів: президент підготував спецнаказ

Президент США Дональд Трамп підготував спеціальний наказ щодо соціальних мереж. Така реакція глави Білого дому на те, що Twitter позначив його пост як недостовірний.

Трамп може ввести регулювання соцмереж

Про що мовиться у наказі – наразі невідомо. Проте в адміністрації Трампа кажуть, що документ оприлюднять вже 28 травня, інформує DW.

До теми Трамп образився на Twitter та погрожує закрити соцмережі

Раніше Трамп уже повідомив, що розмірковує над тим, щоб ввести регулювання соціальних мереж. Така ініціатива президента обурила главу Facebook Марка Цукерберга.

Реагувати на перевірку достовірності введенням цензури – невідповідна реакція адміністрації, яка сама занепокоєна цією цензурою,

– сказав Цукерберг.

У Twitter поки наміри Трампа не коментують.

Коротко про конфлікт Трампа з Twitter

26 травня твіт Дональда Трампа вперше був позначений Get the facts – тобто такий, який потребує підтвердження.

твіт Дональда Трампа вперше був позначений – тобто такий, який потребує підтвердження. Допис Трампа стосувався голосування на виборах поштою. Глава Білого дому зазначив, що це може призвести до фальсифікацій.

Американський президент звинуватив соцмережу у "придушенні свободи слова".



Допис Трампа, через який розпочався конфлікт / Скриншот з Twitter